Jey Mammon rompió el silencio tras el comentario gordofóbico de Cris Morena: "Estaba nerviosa"

El conductor de Los Mammones se refirió a la frase de productora por la que fue tildada de "gordofóbica" en las redes sociales.

Cris Morena tuvo un paso polémico por el programa Los Mammones, cuando le dijo a Jey Mammon que, para conducir una remake de Jugate conmigo, tendría que bajar un poco, en referencia a su peso. El comentario fue tildado de "gordofóbico" y generó el repudio en las redes sociales. Frente a semejante repercusión, el propio conductor salió a opinar de lo ocurrido en su ciclo.

Todo comenzó en el segmento “Las 21 a las 21″, donde los invitados deben contestar 21 preguntas, Jey le preguntó sobre un posible regreso de Jugate conmigo. Cuando Morena contestó que era posible, el periodista aprovechó para indagar más: “¿Quién podría conducir la remake del programa? ¿Vos?”. “Santiago del Moro... Vos, bajando un poco”, deslizó la productora, haciendo un gesto para dar a entender que se refería al peso de Mammon.

“Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, afirmó el conductor con una sonrisa. “O sea que yo no tengo chances”, agregó el panelista Gabriel Schultz, provocando la risa de los presentes. “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”, admitió Morena.

El descargo de Jey Mammon

Jey Mammon brindó una entrevista radial al ciclo de Fabián Doman en Radio La Red, AM 910, y habló sobre la frase.

"Yo no la conocía a Cris, cuando la vi antes del programa se hizo un silencio, nos agarramos las manos y nos miramos un rato, fue como algo energético, yo la admiro muchísimo. Ella me dijo que estaba muy nerviosa y yo le dije ´¡Yo ni te imaginás!´. Me dijo que nos relajemos entre los dos. Lo cuento porque me parece que cuando uno está nervioso a veces dispara para cualquier lado, además es un programa que disfruté mucho porque me pareció hermoso desde la nota hasta la parte musical. Descubrí en ella una mujer que yo ya la sabía, empoderadísima y súper generadora, pero tenerla ahí cerquita se magnificó", dijo Jey en charla con Fabián Doman y Agus Monti.

Y finalizó: "Cuando dice que es un chiste creo que está nerviosa y dispara para cualquier lado. Puede ser que el concepto de tele, porque se lo dije ahí, es algo que dije ahí, el concepto de tele, más allá de todo lo profundo que es para ella y su creatividad, probablemente sea un concepto de tele con gente que responda a ciertos cánones, no tengo idea, pero la realidad es que yo dije lo que pienso, no tengo más nada que agregar, le dije lo que pienso. Sin embargo a mí me hizo más peso, personalmente, porque no me afectó el comentario... entiendo la repercusión porque hay cierto de miles de personas del otro lado, entonces cuando uno habla en tele no le habla solamente al que está ahí, te estás metiendo en las casas de los demás. Yo soslayé mucho más el momento que la conocí, cuando hablamos de mi papá y de su hija Romina, que cantamos, nos divertimos, sí, obvio, el acento está puesto en ese momento pero te tengo que decir que a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado".