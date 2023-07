Jey Mammón reapareció y sorprendió a todos con sus palabras: "Todas las pruebas"

Jey Mammón volvió a aparecer y habló sobre su presente laboral, tras la "cancelación" que enfrenta por la denuncia de Lucas Benvenuto.

Jey Mammón reapareció y rompió el silencio: "No me siento cancelado"

Jey Mammón reapareció en medio del escándalo legal que enfrenta con Lucas Benvenuto y reveló cómo vive su día a día, tras haberse ganado el repudio de Telefe y de toda la industria de la televisión. A pesar de esta denuncia fue prescripta por la Justicia en 2021, Benvenuto lo hizo público hace unos meses y, desde entonces, Mammón quedó excluido de todos sus contratos de trabajo. En este contexto, brindó una entrevista íntima en la que habló sobre su enojo con los canales de televisión y su presencia en los premios Martín Fierro.

Para sorpresa de todos, Mammón fue invitado a la ceremonia de los premios Martín Fierro. Esta noticia generó un fuerte repudio entre gran parte de sus colegas, quienes consideraron que no merecía estar allí. En varias fotos y videos publicados en las redes sociales, se podía ver al conductor completamente solo en una mesa. Al hablar sobre esto, Mammón negó sentirse "cancelado".

"No me siento cancelado, y te explico por qué. La cancelación abarca más de una arista. Y una de las aristas más importantes tiene que ver con la gente, que es la que en definitiva te elige. Ahí no me siento cancelado. Siento el abrazo mucho más que antes. No soy un negador de la realidad tampoco. Pero prendo la tele y estoy ahí. Ser cancelado es que no estás, yo estoy", relató, en diálogo con Noticias

En este sentido, Mammón sostuvo que los usuarios de las redes lo quieren, lo acompañan y "no se quedan con un solo testimonio o una historia". Además, apuntó directamente contra sus colegas y agregó que "lo que tienen las personas que trabajan en los medios es que hay quien se comió un sapo, quien se deja llevar por el ruido, quien me pegó por manejarse de forma corporativa, y quien lo hizo por llevar el pan a la casa". "Aprendí a no juzgar. Yo no sé cómo hubiese actuado", sumó.

Por último, agregó que no está enojado con Telefe porque "hay cosas que son mucho más fuertes que lo que pueden hacer los canales". "Que la gente siga de cerca mi historia hace que la cancelación no llegue a su cometido. ¿Hubiese sido más fácil con ese respaldo? Sí, hubiese sido más fácil. No me enojé con los medios. Yo quiero que vean todas las pruebas. Y no cuestiono lo que informaron, pero cómo lo informaron", concluyó.

Qué dijo Jey Mammón sobre su participación en los premios Martín Fierro

A pesar de que las cámaras no mostraron a Mammón conversando con sus colegas en casi ningún momento de la ceremonia, el conductor aseguró que no lo dejaron solo en la mesa y que no se sintió excluido. "Lejos de ser un acto desafiante, sentí que no tenía que esconderme. Y vino mucha gente a saludarme a sabiendas de que la estaban mirando. Aunque no salí en ningún plano. Y yo tampoco me puse a pasear porque soy consciente. Pero fue una cosa de ir con la frente en alto porque no tengo nada que esconder, soy inocente", aseguró.

Además, agregó que "no hubo ningún conflicto en los Martín Fierro" y que más allá de las fotos que se filtraron, en las que se lo ve completamente solo en la mesa, no pasó un mal momento. "No me volví llorando, ni triste. No pasó nada malo, nadie me vino a putear", cerró.