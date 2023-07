Una figura de El Trece reveló lo que le pasa a Jey Mammón en la cara y se notó en los Martín Fierro: "Lo que está viviendo"

El comediante tendría una afección cutánea producto del estrés. Marian Brey dio a conocer el problema de salud que enfrenta Jey Mammón.

Jey Mammón estuvo en la ceremonia de los Martín Fierro 2023 y la periodista Mariana Brey dio a conocer la anomalía que notó en el rostro del humorista. El conductor de televisión tendría afecciones de salud como consecuencia del estrés ocasionado por su cancelación, según señalaron expertos en farándula.

El conductor de La Peña de Morfi acudió a la gala de la premiación de APTRA debido a la nominación del mencionado programa musical dominical que condujo durante el año pasado por Telefe. La presencia de Jey Mammón en la fiesta fue el tema de la semana pasada, dado que muchos habían apostado a que no iría debido a la denuncia pública por abuso sexual que recibió por parte de Lucas Benvenuto y las consecuencias mediáticas que esa situación generó.

Jey Mammón finalmente asistió al Hotel Hilton, establecimiento donde se desarrolló la entrega de premios, pero no pasó por la alfombra roja. Llegó a la gala cuando la premiación ya había empezado y la terna de La Peña de Morfi ya había pasado. A pesar de esta realidad, el humorista charló con varias figuras de los medios de manera cercana, como Susana Giménez, Paola Krum, Gustavo Sofovich, "Caramelito" Carrizo, Beto Casella, Edith Hermida, Germán Tripel, Flor Otero y más nombres.

La periodista Mariana Brey contó que junto a su compañera Paula Varela se acercaron a saludar a Mammón y reveló cómo lo notó en ese contexto. "Lo vi extremadamente delgado y tenía todo un brote en la cara, como una alergia que quizá en cámara no se notaba pero en persona sí y bastante. Me dijo que era producto de todo lo que viene viviendo", comentó la panelista de Socios del Espectáculo. Y sumó: "No lo noté soberbio, lo noté como que estaba a gusto. Tampoco lo vi enojado, lo vi tranquilo".

El desplante de Jésica Cirio a Jey Mammón

El humorista y músico se sentó en la mesa de La Peña, al lado de Jésica Cirio y el cocinero Rodrigo Cascón, y se tomó una foto con ambos para subir a sus redes sociales. Jey Mammón se mostró sonriente en la imagen, donde se ve a las otras dos figuras con sonrisas algo forzadas. A pesar de esto, el conductor etiquetó en su historia de Instagram a Cirio y a Cascón, pero no ocurrió lo que siempre ocurre en ese tipo de interacciones: Jésica Cirio no reposteó la historia del presentador. La modelo compartió un sinfín de historias de Instagram donde fue etiquetada en su perfil y el hecho de que haya obviado la de Jey dio a entender un alejamiento ante la intención de acercarse de su colega.

Qué dijo Adrián Pallares sobre Jey Mammón y Ángel de Brito en los Martín Fierro

Es sabido que Jey Mammón y Ángel de Brito están envueltos en un brete judicial depués de una demanda por calumnias e injurias del humorista al periodista. Al diferencia de varias figuras de América TV, el conductor de LAM aseguró que no invitará al músico para que de su versión de los hechos en su ciclo, que no se rectificará de sus dichos y que los sostendrá ante la Justicia. Ante esta situación, comenzaron a correr rumores sobre el supuesto encuentro entre ellos en la ceremonia de los Martín Fierro, pero Pallares los desmintió: "Ángel sale y siente que lo tiene atrás, pero no terminan de cruzarse. El baño es el lugar del Martín Fierro donde te cruzás con todos. Toda la noche estás deseando no cruzarte con alguien y cuando vas al baño justo está", pronunció el conductor de Socios del Espectáculo.