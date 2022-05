Internas en El Trece: dos importantes panelistas "se dijeron de todo"

Ángel de Brito reveló que uno de los programas más destacados de El Trece hay una feroz interna entre dos de sus integrantes.

En las últimas horas se reveló una picante interna que se vive entre dos de las integrantes de Momento D, uno de los programas más destacados de la programación de El Trece. "Se llevan a las patadas", aseguró Ángel de Brito en LAM (América TV) sobre la relación entre dos panelistas del ciclo que conduce Fabián Doman por la pantalla del canal del Grupo Clarín.

Mientras en LAM charlaban que Evelyn Von Brocke volverá a trabajar con Fabián Doman en Momento D, el conductor del ciclo de América reveló una terrible interna que afecta al ciclo de actualidad de El Trece. Es que Von Brocke reemplazará a Silvia Fernández Barrio, quien se tomarás unas vacaciones, y el nombre de la ex-Intratables provocó un comentario irónico y sorpresivo de Pía Shaw: "Se lleva muy bien con Cinthia Fernández". "Se llevan a las patadas con Cinthia Fernández", replicó De Brito, sin filtro.

"No quería revelar problemas del panel, pero se dijeron de todo en el chat del programa", agregó el conductor de LAM. Para que no desmintieran su información, De Brito agregó que tenía "todos los textuales" en su poder. El periodista también explicó que la interna es similar a la que vivió Yanina Latorre con Ana Rosenfeld, quien se fue recientemente del ciclo de América TV. "Le hizo como Rosenfeld a vos", remarcó el conductor hablándole directamente a su panelista.

"No estuvo bien Silvia. Medio que la subestima como 'nena vos de esto no hablás'. No está bueno", opinó por su parte Yanina Latorre. Pero lo que más sorprendió fue cómo Fernández Barrio habría ninguneado a su compañera de programa. En ese sentido, De Brito contó que Cinthia Fernández "mandó una catarata, le escribió todo un choclo grandísimo y Silvia Fernández Barrio solo le contestó 'crecé', cinco letras le alcanzaron para liquidarla".

Cinthia Fernández le ganó la batalla legal a Matías Defederico

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández manifestó: "Una vez más, la justicia me dio la razón. Obviamente yo jamás le impedí el contacto del padre de las nenas con las nenas. El señor, tras la cautelar que yo le puse, que era en otra jurisdicción, podía ingresar al barrio. Era un capricho, era algo para molestar, para molestarme a mí, que terminó también molestando a las nenas haciéndolas pasar una situación espantosa. Esto corre para él y también para el barrio que actuó de manera maliciosa y van a tener consecuencias respecto a eso".