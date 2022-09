Intentaron estafar a Marcelo Tinelli: "Lo voy a decir públicamente"

El conductor de Canta Conmigo Ahora reveló al aire que sufrió un intento de estafa. Los detalles.

Marcelo Tinelli sufrió un duro revés hace unos días y lo expuso a través de Canta Conmigo Ahora. Se trató de un intento de estafa virtual, motivo por el cual utilizó el espacio de El Trece para relatar cómo fue la experiencia vivida y cuánto dinero quisieron sustraerle.

"Había un turro, lo voy a decir públicamente", soltó Tinelli al aire para referirse al intento de estafa. El "Cabezón" dijo que fue en el marco de la compra del álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 y que Magui Olave, parte del jurado del reality show, le dio una mano para evitar el engaño.

"Lo llamé yo por teléfono y en la reventa me dijo que valía dos lucas cada figurita. Le dije metetelas en el... me salvó Magui. Con estas 34 me ahorré como 68 lucas. Gracias, me salvaste la vida", agregó. En su cuenta de Instagram, había celebrado que su hijo Lolo completó el álbum pero no había relatado la situación.

"Yo ya traje las figuritas para intercambiar con Magui Olave, impresionante. El otro día hicimos un intercambio de chats. Yo conseguí siete figuritas para el hijo de Magui y ella le consiguió a Lolo 34 figuritas de un total de 38 que le faltaban", detalló. Cabe recordar el furor que generó el lanzamiento del álbum, a tal punto de que los kioscos debieron colocar carteles para informar que no venden ni la revista ni las figuritas.

Luego, el conductor de El Trece le dio las figuritas a Federico Hoppe y Canta Conmigo Ahora siguió su curso. Por su parte, Magui Olave reapareció en la pantalla luego de haber encendido las alarmas por un problema de salud que derivó en su internación de manera urgente.

Canta Conmigo Ahora llega a su fin: cuándo termina el programa de Tinelli

Marcelo Tinelli anunció la culminación del reality show Canta Conmigo Ahora que se estrenó recientemente. El conductor de El Trece lanzó al aire un inesperado comentario sobre la etapa final del programa y detalló cuál es el formato con el que se llevará a cabo.

Canta Conmigo Ahora, la apuesta de Tinelli que debutó en la pantalla de El Trece este 2022, está a pocas semanas de llegar a la final de la primera edición: "Se viene la etapa final de este programa que termina a fines de septiembre". El "Cabezón" reveló que la segunda edición volverá a ponerse en marcha pronto: "La segunda arranca los primeros días de octubre".

"Estamos entrando en las instancias finales. Los mejores 28 participantes llegaron a esta etapa y van a enfrentarse en 14 duelos. Esta semana vamos a conocer a los 16 finalistas", precisó en la edición del lunes 5 de septiembre. A su vez, agregó más detalles al respecto del formato.

El sing off se realizará con los 28 clasificados, quienes se van a enfrentar en 14 duelos. En cada uno de ellos, la disputa es entre dos participantes: el que gane, pasa directamente a la siguiente etapa y el que pierda, irá a un podio que dura hasta el jueves 8 de septiembre. Aquel que quede en primer lugar, logrará el pase a la final.