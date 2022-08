Insólito video de una discusión de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Te estoy hablando"

La cantante y el futbolista se mostraron en una cómica situación de entrecasa. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hicieron ver a sus fans cómo es su relación.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron en una situación íntima en las redes sociales y el video se volvió furor. La cantante de Miénteme y el jugador de futbol compartieron una graciosa discusión que tuvieron tras un juego.

"Siento que a la copa no la merecemos porque no tuve mi mejor desempeño. A vos te estoy hablando", soltó Stoessel y así le llamó la atención a su pareja, quien se encontraba concentrado en la pantalla de su celular. La cantante se mostró con una copa, por lo que se supone que la competencia que jugaron estuvo relacionada al fútbol.

"Gorda, la rompiste. En los momentos justos. En el desempeño en general fuiste una montaña rusa pero cuando tuviste que adivniar corner, esto, lo otro, lo hiciste", alentó De Paul, para demostrar su apoyo hacia su pareja, quien no parecía conforme con la manera en que se había desempeñado durante el juego.

Fuerte descargo de Flor de la V sobre la situación de Tini y De Paul

"Hay alto quilombo. Es todo mentira. El papá de Tini está con el grito en el cielo porque se cansó que manchen el nombre de su hija y todo explotó por esa foto que subió Tini en la casa de Camila. ¿Escucharon lo que es esto? Esto es novela, novela", comenzó su descargo la conductora de Intrusos, quien leía información que le llegaba de fuentes cercanas a la pareja a su celular.

De la V continuó con su información en alusión a la razón por la que De Paul salió a aclarar las cosas en público: "Por eso lo mandaron a hablar a él para que frene todo. Por eso calentó un termito, se preparó el mate y puso su carita. Tini está podrida y muerta de celos. Está como loca de celos y él no sabe qué hacer. El padre a las puteadas, Don Stoessel, con este tema. Las fechas no dan".

De Paul había hablado en una entrevista con el noticiero de América TV ese mismo día, donde expresó: "Estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía. Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos".