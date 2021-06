Insólito relato de Mar Tarrés en Showmatch: "Tuve sarna, gusanos en la oreja y me puse en bolas delante de Piquín”

En la noche de Showmatch, la humorista tuvo un curioso intercambio con Hernán Piquín en la que detalló una serie de dificultades que tuvo en la vida.

Mar Tarrés tuvo un insólito intercambio con Hernán Piquín en Showmatch: La Academia, donde enumeró una serie de dificultades que tuvo que atravesar y dejó sin palabras a Marcelo Tinelli.

Luego de haber sufrido un bajón de presión que le impidió bailar el jueves pasado, Mar Tarrés realizó su postergada exhibición de shuffle en Showmatch y no tuvo las mejores devoluciones del jurado. En medio de las críticas a su performance, la joven desplegó un increíble relato.

La humorista cordobesa reveló en La Academia que tuvo sarna y gusanos detrás de la oreja. La participante del certamen le había contado todo eso a uno de los jurados, Hernán Piquín, fuera de la pista del certamen, pero el bailarín decidió traerlo a colación durante su devolución del shuffle que realizó la participante.

“Sabemos que es un chiste lo del 10, porque a mí también me lo pide, y nos reímos. Y no solo tuvo esos problemas, tuvo más problemas. Tuvo gusanos atrás de la oreja (risas), tuvo sarna… ¿qué más tuviste?”, le preguntó Piquín a Tarrés.

“No, le estaba contando que, de chica, tuve sarna. Como yo andaba con los animales en el campo. También tuve gusanos detrás de la oreja porque una mosca me puso huevos… ¡Pero son cosas del camarín! Es más, me puse en bolas delante de Piquín en el camarín”, sorprendió Mar a Marcelo Tinelli con su revelación.

“Sí, también, vi sus partes. Yo entiendo muchísimo lo que debés estar sintiendo, y lo que sentís, porque seguramente debe ser muy difícil bailar con sobrepeso. Yo te vi muy segura, y eso me gustó. Te vi muy segura, vi que te sabías todos los pasos. No vi mucho shuffle, en verdad, pero te vi segura”, la elogió el jurado en su devolución.

Mar Tarrés se quebró en Showmatch

La humorista se quebró ante la defensa de su coach frente a las observaciones del jurado. No es la primera vez que la actriz sufre algún inconveniente en la pista. “Fue el ritmo que más me costó, de hecho, terminé con mucho dolor en la pierna, algo que no me había pasado hasta el momento”, dijo la influencer tras su presentación.

El primer jurado en hacer su devolución fue Ángel de Brito y fue sumamente duro: “Me tenés podrido Mar Tarrés pidiéndome el 10 en los pasillos”, le pasó factura el periodista. “Además sos la mujer con más problemas del mundo, hasta te desmayaste acá”, agregó con la acidez que suele caracterizarlo.

Fue allí cuando su coach salió en defensa de Mar tras la devolución de de Brito: “No le puedo hacer una coreo para el ritmo de Flor Vigna, que es una bomba. Ella estuvo en silla de ruedas por una trombosis durante 6 meses”, señaló Judith Kovalovsky mientras Tarrés no pudo contener las lágrimas y buscó consuelo en su bailarín.

“Sé lo que vive. No se victimiza. Quiere demostrar que se puede bailar. Mar no es el estándar de todas las bailarinas que pasan por el certamen", cerró su explicación la coach tratando de hacerle entender al jurado, con mucho respeto, hasta dónde puede exigirle a su bailarina.