La conductora Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, confesó que le "robó" un tip de belleza a su colega Alejandro Fantino y sorprendió a todos.

La modelo aseguró que al igual que el relator deportivo tiene un truco para tonificar los glúteos, tal como lo confesó días atrás el periodista. “En verano, me pongo en el patio y me embadurno con aloe vera… te deja la cola paradita”, manifestó Fantino.

El método sorprendió a Pampita que decidió ponerlo en práctica para comprobar las bondades del mismo. “Yo lo voy a probar, después les cuento pero si Fantino dice que le funciona, hay que hacerlo”, afirmó en su programa, Pampita Online.

De hecho, durante la emisión del lunes, la modelo aprovechó un móvil en una dietética para averiguar más sobre la planta. “Preguntale si vende aloe vera. Viste que Fantino se pone aloe vera en los glúteos y no sé dónde conseguirlo”, le pidió al movilero.

Según el conductor de América TV, la práctica con el aloe vera es todo un ritual. “Saco dos lonjas, le pongo un poquito a Coni en el rostro, y yo, ahora hace frío, pero cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos”, detalló.