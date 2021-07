Insólito: Luis Majul apuntó contra L-Gante y acusó a Cristina Kirchner de promover "machirulos"

Majul se enojó con la vicepresidenta por citar a L-Gante en su discurso en Lomas de Zamora y la acusó hasta de promover las armas.

Los discursos de Cristina Kirchner son motivo de análisis minucioso en los medios opositores. Con Luis Majul, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi al frente, los periodistas de La Nación Más se dispusieron a descubrir a L-Gante, el artista urbano que citó la vicepresidenta en su último discurso en Lomas de Zamora, y terminaron por acusarla de promover cantantes "machirulos".

"Si ves el video y escuchas la canción, se nota a la legua dos cosas: el contenido machirulo, por decirlo suave, y promoviendo el uso de armas", arrancó Luis Majul, al descubrir un video de L-Gante. Y se atajó: "Decime de derecha, lo que quieras, están promoviendo el uso de armas. ¿Eso es lo que quiere el Frente de Todos? ¿A ese votante quiere llegar? ¿Ese machirulismo quiere proponer?".

Luego, Pablo Rossi se burló de Cristina por nombrarlo mal al artista: "Se confundió el nombre. Es L-Gante y ella le dijo Elegant". En ese momento, Feinmann dejó atrás las risas y expresó, con suma seriedad: "Esto ya se vio, porque la cultura kirchnerista es la cultura wachiturra en la que hace exaltación de las drogas, el alcohol, marihuana o cocaína, y además armas".

"Ahora, es un mensaje político", teorizó Majul, a lo que Feinmann agregó: "Estos son nuestros valores y de acá no nos movemos. Contra la yuta, contra los botones, salir de caño". Indignado, el ex conductor de La Cornisa sentenció: "¿Defiende el machismo o no, Cristina? Si defiende este video, defiende el machismo".

CFK mencionó a L-Gante para recalcar la importancia de Conectar Igualdad

Mientras destacaba la importancia de una política pública inclusiva como la que significó Conectar Igualdad, Cristina Fernández de Kirchner mencionó a L-Gante, uno de los artistas más importantes del momento. "Hace unos días escuché una entrevista a L-Gante, que con una computadora y un micrófono compuso su música", reveló Cristina mientras hablaba en un acto en Lomas de Zamora.

"Yo les recomiendo que lo escuchen porque dice que con esa Conectar Igualdad en el 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube", explicó Cristina Fernández de Kirchner para resaltar la importancia que tuvo el programa que comenzó en el 2010 y que ahora están presentando nuevamente en Lomas de Zamora. Pero la ex Presidenta se quedó corta: L-Gante RKT está por alcanzar los 189 millones de visualizaciones en la principal plataforma de videos.