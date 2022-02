Insólita revelación de Darío Lopilato sobre el embarazo de Luisana: "No me di cuenta"

El actor se expresó sobre la manera en que se enteró que iba a ser tío por cuarta vez por parte de la menor de su familia, Luisana Lopilato.

Darío Lopilato se expresó sobre cómo se enteró del embarazo de su hermana menor, Luisana, y generó sorpresa en todos los presentes. El actor de Casados con Hijos dejó en claro que no tenía sospecha alguna de una posibilidad de ser tío nuevamente hasta que vio un video musical de su cuñado Michael Bublé que aún no se publicó.

"Felicitaciones tío. Bueno sí, yo soy tío de cinco sobrinos hermosos. La verdad es que nos sorprendió a todos, vi el video y lloré un poquito", comenzó su descargo el artista, en diálogo con Intrusos, ante una pregunta alusiva a si él sabía la noticia de antemano, pero aseguró que su hermana no se lo había adelantado por privado.

Lopilato se refirió a su alegría por el inminente arribo de un nuevo integrante de su familia y dejó en claro que quedó atónito al enterarse de la noticia. "Me cayó de sorpresa, fue sorprendente, estoy contentísimo”, agregó el Darío, quien es siete años mayor que su hermana Luisana.

El cronista de Intrusos le consultó al actor sobre la última vez que vio a la estrella de Rebelde Way, ya que en ese momento la actriz ya estaba embarazada. "No me di cuenta, te juro que no sé", cerró Lopilato y se mostró sorprendido por no haber percibido que su hermana tenía un hijo en su vientre cuando estuvo con ella.

Darío y Luisana Lopilato han demostrado que lo laboral nunca ha interferido en su relación como familia, ya que han trabajado en numerosas ficciones juntos. Si bien la actriz comenzó su carrera de pequeña, en tiras como Chiquititas, y luego tuvo su primer protagónico a sus 14 años en Rebelde Way; tras compartir elenco con su hermano en Casados con Hijos la dupla tuvo una buena recepción del público y ellos han sabido explotar esa faceta. Atracción X 4 y Hermanos han sido algunos de los proyectos en los que los Lopilato han compartido elenco tras la sitcom de Telefe.

La inesperada reacción de Luisana Lopilato a un descargo de Viviana Canosa

Hace algunas semanas, Lopilato compartió un video en su cuenta de TikTok en el que utilizó un viralizado audio de la conductora de Viviana Con Vos cuando dio explicaciones tras haber ingerido dióxido de cloro ante cámara. "¿Qué les pasa conmigo, chicos? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa conmigo?", enunció la periodista que en ese momento trabajaba en El Nueve y la actriz la imitó con un playback que tuvo repercusión en la red social.