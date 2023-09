Inesperado acercamiento entre Marcelo Tinelli y Moria Casán en el Bailando 2023: "Metí mano"

Marcelo Tinelli y Moria Casán protagonizaron un íntimo momento al aire en el Bailando 2023.

Marcelo Tinelli es un reconocido empresario y presentador de televisión que actualmente conduce el Bailando 2023 (América TV), el histórico certamen de baile. En esta nueva edición, el jurado está integrado por Ángel de Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. Es sabido que Tinelli y Moria tienen una relación de colegas muy fluida desde hace varios años, cuando se conocieron trabajando juntos en la industria de la televisión. Sin embargo, lo que ningún seguidor del programa se esperaba era que protagonizaran un momento de tensión en vivo.

Todo ocurrió durante la gala del viernes 27 de septiembre, cuando Coki Ramírez armó una búsqueda del tesoro para jugar con el conductor. La artista cordobesa le fue dando pistas, y en determinado momento, Marcelo se vio obligado a buscar una de ellas dentro del cuerpo de Moria, ya que la cantante la había escondido allí. Así, ambas figuras protagonizaron un insólito momento al aire.

"¿Tengo que meter la mano en las tetas de Moria? Viene Galmarini y yo justo tocándole las gomas a Moria...", advirtió Tinelli, entre risas, en referencia a la actual pareja de la diva. "Es la primera vez que tenemos esta cuasi intimidad", comentó la exvedette, divertida, luego de que el presentador extrajera el pequeño papel de su cuerpo. "Me dio como cosa, es fuerte, metí mano...", bromeó Tinelli.

Marcelo Tinelli desconcertó a un participante del Bailando 2023 con un comentario insólito

En otra reciente emisión del programa, Marcelo Tinelli protagonizó un insólito momento con el bailarín Rodrigo Jara, a quien le hizo un llamativo comentario sobre una parte de su cuerpo. En más de una oportunidad, "El Cabezón" juega a incomodar a sus participantes con preguntas sobre su vida personal, como parte de la dinámica de su programa. Luego de ver bailar a Jara, no pudo evitar detenerse en un detalle del joven de 35 años.

"¡Fuerte el aplauso para el amigo, el gran amigo!", comentó Tinelli. Y tras una breve pausa, indagó: "No, es una cosa increíble. ¿Siempre fuiste así o hiciste algún trabajo manual? Yo, para saber, para intentar hacer algo con mi esencia. Por ahí es un laburo que va haciendo. Siempre uno tiene que aprender en la vida. ¿Cómo llegaste a eso?".

"No sé, es lo que hay, Marce", contestó Rodrigo, visiblemente incómodo. "¿No hiciste nada que puedas decirme? ¿O comer a la mañana tal cosa? ¿No me podés dar ningún tip de nada?", insistió Marcelo. "Perdón, pero no", respondió el bailarín, algo avergonzado. "Voy a comprar lo que sea, eh. Girasol, maíz, maní, lo que sea... Hay que poner tiras de goma, lo que sea, tiras plásticas", bromeó el conductor. "Puede ayudar las tiritas de goma, creo no es el camino, me parece", le respondió el joven, divertido.