Marcelo Tinelli le soltó la mano a Maxi Guidici en vivo: "No"

Marcelo Tinelli confrontó a Maximiliano Guidici en el Bailando 2023 (América TV) luego del dramático momento que vivió el exparticipante de Gran Hermano. De forma contundente, "El Cabezón" se refirió a los deseos del cordobés de entrar en la competencia y su reacción desató un fuerte debate en redes sociales.

“Un gran aplauso para Maxi que vino hoy después de todo lo que ha pasado. Te quiero dar un beso y un abrazo. Me encanta verte bien, en serio. Ayer veía la nota que diste en LAM y yo había hablado de la salud mental, me parece que está bueno hablar de estas cosas para que después no pasen. Te escuché que dijiste ‘hay alguien a quien le debo la vida y es al Cone’", anunció Tinelli en el programa del martes 26 de septiembre, cuando vio a Maximiliano acompañado de Estela, su mamá, en la pista del Bailando tras su intento de suicidio por ingesta de pastillas.

En ese momento, Maximiliano le robó el protagonismo a Alexis, su amigo, y tomó el micrófono para expresar: "Siempre lo digo. Para mí, el Cone ya es más que un hermano y le doy gracias a Dios que haya estado ahí y yo doy gracias a Dios de poder estar acá. Realmente, lo valoro muchísimo y estoy muy agradecido de tener otra oportunidad. Tengo muchas ganas de vivir, me hizo un clic la cabeza y la verdad es que, literalmente, toqué fondo. Siento que me impulsé para arriba y ahora a disfrutar de todo lo que me toque vivir, desde un mate con mi vieja hasta estar acá que es grosísimo”.

Tinelli decidió si Maxi va a estar o no en el Bailando

Luego de este intercambio que incluyó música emotiva y al público de fans enardecidos, Tinelli volvió a referirse al tema en los últimos minutos del programa y le dejó un contundente mensaje a Maxi: "Lo que te quería decir es 'fuerza, seguí para adelante estés o no estés acá'. Me encanta que vengas, que estés, que nos acompañes acá en el medio de la pista o en un costado. Acá va a haber incorporaciones, va a haber gente que sale, tené confianza siempre. Te lo dice un humilde servidor, un humilde pibe de Bolívar".

"No tengo primos, nada", soltó Maximiliano, desesperado por entrar en el juego pero sin haber obtenido la respuesta que deseaba. Luego de las palabras del conductor, las redes sociales se dividieron entre quienes lo criticaron por ilusionarlo y quienes lo fulminaron por no priorizar la salud mental del cordobés, recomendándole acompañamiento profesional en vez de una vacante en el reality.,