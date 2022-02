Inesperada denuncia de Nito Artaza contra Gianola: "Lo voy a hablar"

El comediante decidió romper el silencio y contar su verdad. Nito Artaza y un testimonio que complica aún más a Fabián Gianola.

Fabián Gianola sigue en el ojo de la tormenta luego de reiteradas denuncias por acoso en su contra. Y en las últimas horas se conoció un testimonio totalmente inesperado por parte de Nito Artaza. En diálogo con Intrusos, el comediante reveló la experiencia de su hija Sabrina cuando ella fue compañera del acusado en Entretelones.

"Yo por ahora prefiero no hablar. Se me va a notar muy enojado porque mi hija Sabrina fue víctima de Gianola. Voy a hablar personalmente con él. Hace tres semanas, mi hija Sabrina, que está viviendo en Francia, me envió un mensaje por WhatsApp diciéndome: 'quiero que lo sepas vos primero, papá, que le envié a todos mis compañeros de Entretelones que yo también me sentí muy incómoda trabajando en su momento con él'", manifestó Nito Artaza, revelando palabras textuales de su hija Sabrina contra Fabián Gianola.

Claramente compungido por la situación, Nito Artaza reveló su sentimiento de enojo y pidió que este caso se eleve al plano judicial: "Sentí mucha bronca e indignación, porque le dije que me tendría que haber comentado. Hay que ser certeros e ir a la Justicia. Por eso yo lo voy a hablar con mi hija y seguramente personalmente también con Gianola".

Nito Artaza dijo que no puede "afirmar que fue un acoso" lo de Gianola contra su hija

Sin asegurar que Fabián Gianola ejerció acoso contra su hija Sabrina, Nito Artaza de igual modo advirtió que hubo que frenar al actor en más de una oportunidad ante avances desubicados: “Yo no puedo afirmar que fue un acoso, pero había que ubicarlo permanentemente”.

La palabra de Sabrina, la hija de Nito Artaza

El periodista Santiago Vázquez aseguró haber intercambiado mensajes con Sabrina Artaza, quien le manifestó: “Sí, es verdad. Yo mandé un mensaje de WhatsApp a mis compañeros de la obra y a amigos, además de a mi papá, para que sepan cómo me sentí en ese momento. Aunque todos ya saben cómo es él, pero en todo caso para que nos dejemos de hacer todos los boludos y para darles a ellos libertad de hablar si alguien les preguntaba por este tema”.

De este modo, Fabián Gianola sumó un nuevo testimonio en su contra y se agrava su situación. Ya son varias las protagonistas que decidieron hablar y contar públicamente lo que vivieron y sufrieron debido al acoso del actor.