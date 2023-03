Incómodo momento en El Trece: Guido Kaczka comprometió a dos jóvenes en Los 8 Escalones: "¿Por qué vinieron juntos?"

En el programa conducido por Guido Kaczka, se vivió una insólita situación con una pareja que había cortado la relación hacía unos meses. Qué dijeron los jóvenes antes de competir.

En Los 8 Escalones se vivió una situación que sorprendió a todos. Dos jóvenes oriundos de La Plata que terminaron el noviazgo hacía unos meses, coincidieron en el programa que se emite por El Trece y generó la reacción de Guido Kaczka y los participantes presentes, quienes no se esperaban escuchar esta historia.

Mientras Guido Kaczka presentaba a cada participante en la emisión del martes 28 de febrero, se detuvo en un joven llamado Manuel. Allí comenzó a nombrar a los integrantes de su familia y enfatizó en un detalle que lo sacó de quicio: lo anotó su exnovia.

Su sorpresa aumentó cuando Manuel le dijo que la chica estaba entre los participantes que iban a competir. "No entiendo ¿por qué vinieron juntos?", preguntó anonadado el conductor. "Yo también me había anotado en su momento, pero nunca me imaginé que íbamos a coincidir el día en que nos iban a llamar", indicó Sol.

"¿La producción sabía que eran novios?", volvió a consultar Guido, mientras los jóvenes le decían que no. La insólita coincidencia no paraba de sorpender a todos y se generó un momento incómodo, teniendo en cuenta que cuando se anotaron eran pareja, pero ya habían dejado de serlo.

"Está todo bien, no hay ningún problema en jugar", sostuvo Sol. Para colmo, tuvo que decidir en elegir a su exnovio o a otro participante para subir el escalón y lo eligió a Manuel. El recorrido de la platense por Los 8 Escalones fue positivo: llegó a la final, aunque perdió y se quedó con las manos vacías.

Discutió con Guido Kaczka en Los 8 Escalones y El Trece tomó una decisión nunca antes vista

En Los 8 Escalones se vivió un momento de tensión absoluta entre un participante, Guido Kaczka y el jurado. Luego de que contestara una pregunta que el conductor la diera por incorrecta, la discutió hasta donde pudo para que reviertan la situación y la decisión final sorprendió a todos en El Trece.

"Según la versión tradicional del famoso cuento infantil, son dos los cerditos que escapan del lobo que derriba casas soplando", fue la consigna que Pablo, el participante en cuestión, debía contestar por verdadero o falso. Guido se la dio por incorrecta tras haber respondido "verdadero" y ahí se desató una discusión.

"¿No se refugian en la casa del tercero?", preguntó desconcertado. Allí intervino Nicole Neumann, quien arremetió: "Son 'Los Tres Chanchitos'. Son tres siempre". No obstante, siguió discutiéndola con argumentos válidos y muy seguro de lo que decía: "Él preguntó los dos que escapan. El tercero no escapa".

A Nicole no le gustó nada la refutación del participante y el conductor de Los 8 Escalones comenzó a evaluar la situación. "Hay dos a los que le derriban la casa que se van a la del tercero. O sea que los que se escapan son...", soltó Guido, con el objetivo de que Pablo complete la oración. "Dos", afirmó.