Incómodo momento de Flor Peña revelarse un dato de su pasado: "Secreto nocturno"

Un invitado del programa de televisión de la celebridad, Flor de Equipo, deschavó un detalle sobre las salidas de la actriz.

Flor Peña fue deschavada en medio de su programa de televisión por uno de sus invitados, quien hizo alusión a un lugar de salidas nocturnas al que la actriz solía acudir tiempo atrás. La estrella de Casados con Hijos se pronunció al respecto y utilizó al humor como escudo para hacer frente a la situación.

"No nos conocíamos", enunció Peña a Robertino Tarantini, quien estuvo en Flor de Equipo y en ese momento aprovechó para dar a conocer un rutina de la actriz hace unos años. "No había venido nunca acá, vos venías a mi boliche en Costanera, se llamaba Brandi, ahora no está más", enunció el hijo de Pata Villanueva y la conductora puso una expresión de sorpresa.

Florencia no tardó en dar una respuesta suspicáz ante lo revelado por Tarantini y lanzó: "¿En serio? Qué raro porque yo no soy salidora para nada (risas). ¡Cómo me gusta la noche! Ah Brandi, yo no sabía que vos eras uno de los dueños". Acto seguido, la actriz se atajó ante de que el hijo del "Conejo" Tarantini revelara más detalles de sus visitas al boliche: "Es verdad que iba a Brandi, iba mucho. Lo que pasaba en Brandi quedada en Brandi". Por su parte, Roberto respondió: "Secreto nocturno".

El enojo de Flor Peña en medio de una emisión de su programa

Ante una noticia relacionada al maltrato de una directora de jardín de infantes a los alumnos, Florencia Peña no pudo esconder su bronca y angustia al respecto y se mostró muy afectada. "Hay un nivel de sadismo tremendo porque si no te gustan los niños, no tenés por qué trabajar con ellos", comenzó la estrella del canal de las pelotas. "La educación a niveles tempranos es de una gran amorosidad. Ya la docencia es amorosa".

"Yo soy mamá de tres hijos y tengo uno de cuatro años y la amorosidad de las maestras de jardín y preescolar es de una vocación, como la docencia es una vocación", siguió la presentadora y así recordó a la audiencia que el hecho de ser madre de un niño en etapa prescolar hace que el tema la toque muy de cerca. "Tenés que quererlos a los niños y si no te va, no tenés por qué hacerlo. ¡Esto es tremendo!", remató la celebridad que comenzó su carrera a sus siete años, sobre la indignación que le provoca el maltrato infantil.