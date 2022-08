Impensado romance: Celeste Cid habría empezado una relación con un reconocido actor

Los actores se habrían enganchado en un trabajo y estarían en pareja. El periodista Guido Zaffora habló de los presentes amorosos de Gonzalo Valenzuela y Celeste Cid.

El periodista Guido Zaffora dio a conocer que los actores Gonzalo Valenzuela y Celeste Cid estarían en pareja. El panelista de América TV reveló detalles de la relación que el ex de Juana Viale y su colega habría comenzado recientemente.

"La actriz que está saliendo con Gonzalo Valenzuela es la bella, preciosa, talentosa, gran actriz: Celeste Cid", comenzó su descargo el panelista de Es Por Ahí, ciclo conducido por Julieta Prandi y "El Tucu" López. El periodista habló de la relación de Valenzuela con Maite Orsini, con quien se peleó hace poco tiempo.

"Él no se separó de Maite por esta persona... fue por la distancia (Valenzuela se mudó a la Argentina hace varios meses) y porque las cosas parece que no venían del todo bien", continuó Zaffora. Y cerró: "Y acá aparece todo el escándalo. Ellos protagonizan Planners, es la historia de Bárbara Diez, la ex de Horacio Rodríguez Larreta, se conocieron grabando, ella tiene el rol protagónico... y Maite está en Chile, él acá por trabajo y por sus hijos".

Zaffora citó a su colega chilena Adriana Barrientos, quien aseguró que Maite había tenido un affaire con Benjamín Vicuña, íntimo amigo de Valenzuela desde hace décadas, aunque aclaró que ese romance se habría dado un mes antes de que Orsini comenzara su relación con el exyerno de Marcela Tinayre.

Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela estarían enamorados según el periodista Guido Zaffora.

Gonzalo Valenzuela reveló el motivo de su apodo "Manguera"

Valenzuela y Carolina Peleritti estuvieron como invitados en Flor de Equipo hace algunos meses para hablar de la obra teatral que protagonizan: Closer. "¿Es verdad que le dicen ‘Manguera’ porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?", soltó la conductora Denise Dumas, quien reemplazó a Flor Peña tras su pase a América TV.

"Es verdadero. Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo. A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto. Como tenía que hacer un desnudo, fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis. Ella era más grande que yo, la cara de la gente porque fuimos juntos de la mano y elegíamos", respondió el padre de Silvestre y Alí, hijos que tuvo durante su matrimonio con Juana Viale. y cerró: "Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más".