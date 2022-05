El calvario de Gonzalo Valenzuela: "Casi pierdo un ojo"

Gonzalo Valenzuela contó el calvario que vivió en Chile y por el que estuvo cerca de perder un ojo.

Gonzalo Valenzuela pasó por Flor de equipo para promocionar su obra Closer y sorprendió al revelar el calvario que debió atravesar por una pelea en Chile. "Casi pierdo un ojo", contó el actor trasandino, generando estupor en todo el estudio de Telefe. Además, también se mostró muy contento por el Martín Fierro que recibió Juana Viale a Mejor conductora.

Gonzalo Valenzuela comenzó a hacerse conocido en la Argentina por su labor en Doble vida, la picante ficción que se estrenó en América TV en el 2005. Pero el actor chileno ya llevaba unos pocos años de popularidad en el país trasandino gracias a distintas producciones. Una de ellas fue Machos, una telenovela que fue un gran éxito en Chile y que hasta llegó a nuestro país. Durante el lanzamiento de aquella ficción en Viña del Mar vivió una situación muy violenta en la que casi pierde un ojo, según el mismo Valenzuela contó en Flor de equipo.

"Había carteles gigantes de los seis actores de Machos y en Viña está la escuela naval", comenzó contando "Manguera" ante la atenta escucha del panel del programa que conduce Denise Dumas. En su relato, el actor explicó que al parecer a los navales no les había gustado que ellos fueran los "machos". "Se me acerca un naval y me dice: 'Ya que tú eres uno de los machos, ¿puedes bailar? A mi mamá le gusta cómo bailas, bailá, dale, bailá'", siguió contando Valenzuela.

En ese momento, el actor reveló que el naval continuó con su actitud belicosa durante toda la noche hasta que en un momento "Manguera" le preguntó si quería pelear con él. El naval lo rechazó, pero al instante apareció uno mucho más grande y lo enfrentó: "'¿Tú lo quisiste pelear a mi hermano?', me dijo. Yo no me achiqué y le dije: 'Si eres tú el que quiere pelear, entonces peleemos'". El actor se quitó el saco y la corbata para agarrarse a trompadas pero su rival agarró un vaso de vidrio y se lo reventó en la cara.

"Yo me tiré encima y traté de pegarle pero me agarraron los guardia y me sacaron. Al final llegó la policía, se lo llevaron detenido y yo fui a juicio con él hasta que lo echaron de la escuela naval", aseguró el actor, que tenía el rostro envuelto en sangre. Esta pelea complicó el trabajo de Valenzuela durante un tiempo, ya que le tuvieron que dar 80 puntos de microcirugía: "Me podría haber sacado el ojo y estuve a milímetros de perder el ojo".

"Todos los capítulos que van del 10 al 20, salgo del mismo lado, de perfil, sin mostrar el ojo izquierdo y las cicatrices. Todavía si me mirás detenidamente la cara me quedan rastros de cicatrices por los puntos. Fueron 80 puntos por microcirugía y fue una fea anécdota", cerró el actor.

El Martín Fierro que recibió Juana Viale

En Doble Vida, el chileno conoció a Juana Viale, con quien tuvo tres hijos y se separó en el 2014, aunque mantienen una muy buena relación. "Me pareció muy bien el Martín Fierro para Juana. Muy bonito que estaba Mirtha, Marcela, Ámbar. Yo me emocioné, fue maravilloso", aseguró Valenzuela.