Histórico conductor de América TV dejó a su pareja por "tóxica"

Famoso conductor de América TV se separó en las últimas horas y denunció que su pareja era "tóxica". La fuerte denuncia que hizo y que sacude a la farándula argentina.

La farándula argentina se vio sacudida por una noticia que generó revuelo. En las últimas horas, se conoció que Daniel "La Tota" Santillán transita una intensa situación personal. El histórico conductor de América TV e separó de su pareja Leticia y le confirmó al periodista Juan Etchegoyen los motivos por los cuales se dio la ruptura.

A través del programa radial "Mitre Live", Etchegoyen decidió contar que habló con "La Tota" -histórico de "Pasión de Sábado"- acerca de su separación: "El conductor que se acaba de separar es Daniel la Tota Santillán y hablé con él que me confirma la ruptura". Incluso, resaltó: "Su novia Leticia fue la persona que lo acompañó durante su internación de este año en medio de la preocupación por su salud".

Asimismo, el presentador indicó cuál fue la razón por la que Santillán se separó de Leticia, a quien apodaba como "Tana". "Él decidió separarse y no hay mucho más. Al parecer, Leticia le resultaba un tanto tóxica a la Tota, entonces había cosas que no podía hacer", señaló. Y agregó: "Estaba amarrado a la pareja me cuentan y no se sentía cómodo. Se desgastó el amor y la relación. Nos alegramos mucho en su momento cuando nos enteramos que estaba en pareja y estaba enamorado. Se terminó el amor lamentablemente".

El calvario de salud que atravesó La Tota Santillán

La Tota Santillán está siendo asistido desde hace varios años por profesionales de la salud luego de que se hiciera público en 2016 su primer brote psicótico. El episodio, que puso en peligro su vida y la de terceros, se generó luego de que la madre de sus hijas le impidiera judicialmente poder tener contacto ellas.

Más adelante, en julio de 2017, el animador fue detenido tras discutir con la policía por intentar llevarse mercadería sin pagar de un local de Vicente López. En el altercado, La Tota rompió un espejo del patrullero que se acercó al lugar y fue reprimido por los efectivos que lo llevaron más tarde a una clínica psiquiátrica.

En julio de 2021, y de acuerdo a lo que indicó Luis Ventura, Santillán volvió a tener un problema de salud. "La Tota está internado por un cuadro psicótico y de adicciones”, señaló el periodista especializado en espectáculos.