Histórica figura de ShowMatch se retira de la televisión: "Fui re feliz"

Una estrella del programa de Marcelo Tinelli reveló que se va de la televisión y sorprendió. "Lo tomo como una despedida, fui re feliz", admitió.

ShowMatch, La Academia (El Trece) se quedará para siempre sin una de sus figuras históricas de cara a 2022, según lo que ella misma anunció en las últimas horas a través de una entrevista con la periodista Catalina Diugi en el ciclo Agarrate Catalina, por Radio Ciudad (AM 1110). Por lo tanto, el programa de Marcelo Tinelli en la televisión abierta argentina ya no contará con la polémica, el carisma, la diversión y las ocurrencias de Rocío Marengo.

En el diálogo con la comunicadora que pasó por el mismo canal en la pantalla chica nacional, la modelo, actriz, vedette, humorista y bailarina de 41 años explicó las razones por las que ya no participará más en el medio que la llevó a la fama: “Tengo ganas de ser mamá y ese es mi próximo objetivo. Por eso, tomo esta Academia como una despedida de un laburo que me dio todo, en el que fui re feliz y re independiente".

"Salvo que me llegue una propuesta que diga ‘no me la pierdo”... Yo soy muy estructurada: siento que di mi 100% en mi laburo y hoy quiero dar mi 100% para mi familia cuando termine el Bailando”, completó la protagonista al respecto.

Rocío Marengo desmintió la separación de su novio Eduardo Fort

Ya con respecto a aquella explosión en vivo en ShowMatch en el diálogo con Tinelli, en la que se descargó contra su propia pareja por la distancia que había en esa época, Marengo aclaró que la relación con el hermano de Ricardo Fort: “Había llegado a un límite de cansancio y quizás no vi muchas cosas que también existen, por algo estoy hace ocho años con él. Nos amamos un montón y hemos pasado por muchas”.

Además, reconoció que esa catarsis que se hizo viral "para él fue una sorpresa porque lo estaba mirando en vivo". Y profundizó: "Yo nunca tuve vergüenza de mostrarme como soy, mi laburo lo hice mostrándome como soy. Me gustó que la gente viera que una también se cansa”.

En ese instante, ante la insistencia de Tinelli antes de hacer la coreografía de cabaret, Marengo había estallado en vivo: “Estoy en mi edificio de soltera de Las Cañitas. No es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancaron desde el día uno y me dejan notitas por debajo de la puerta”. Entonces, el conductor la consultó: “¿Pero no vivís con tu novio, cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?”.

Rocío Marengo, una de las históricas figuras de ShowMatch, con Marcelo Tinelli.

Y ella contestó: “Vamos a ver si viene, pero dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy, estoy con ´Edu´. Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien... Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga”.