La jefa de coaches de ShowMatch filtró quién ganará La Academia

Lolo Rossi contó quién es su favorito para ganar La Academia de Showmatch y después intentó generar incertidumbre mencionando a otros participantes.

Lolo Rossi, una de las jefas de coaches de La Academia de Showmatch, pasó por La Previa de La Academia y fue contundente al definir quién cree ella que ganará el popular certamen que conduce Marcelo Tinelli. La competencia viene de fuertes polémicas después de que la producción decidiera sumar nuevos famosos cuando falta muy poco para el final, determinación que no le gustó para nada a las personalidades que están desde el comienzo.

Falta muy poco para el final de La Academia de Showmatch y la competencia se va poniendo cada vez más picante. El certamen es una renovación del tremendamente exitoso formato de Bailando por un sueño, que tantas alegrías les dio a Marcelo Tinelli y a El Trece. Además de los cambios que se produjeron en el comienzo, debido a momentos complicados en cuanto al rating, la producción del canal fue proponiendo cambios. Una de las últimas modificaciones fue incorporar a nuevos famosos al certamen, decisión que tomó y comunicó Marcelo Tinelli, y que fue muy discutida por los participantes que están desde el comienzo de la competencia.

En las últimas horas quien se sumó a la polémica fue Lolo Rossi, una de las jefas de coaches, que reveló cuál es su pareja favorita y quién cree que será el ganador. "Quiero hacer una pregunta y que la respondan con total sinceridad. ¡Juéguensela, eh! ¿Quiénes son los candidatos de este año para que ganen La Academia?", la apuró Lourdes Sánchez en La Previa de La Academia (Ciudad Magazine). Lejos de achicarse, la jefa de coaches reveló quiénes son sus preferidos a llevarse el popular certamen.

"Todo el mundo piensa que va a ganar Pachu Peña y se lo recontra merecería porque me parece que, como en otros años, a veces el premio no es solo bailar bien y eso le gusta a la gente, lograr el objetivo", comenzó revelando Lolo Rossi. Pese a esta primera sorpresiva revelación, la jefa de coaches intentó sembrar incertidumbre nombrando a otros participantes: "Pero hay un montón de candidatos porque, por ejemplo, también me encanta Viviana Saccone porque viene de otro palo y tiene un equipazo. Y Celeste Muriega porque hace mucho que viene al certamen y me gusta la energía que le pone a las cosas".

Lo cierto es que a muy poco del final, van quedando menos participantes y la exigencia es cada vez mayor. Cabe recordar que recientemente Luciana Salazar renunció al certamen por motivos personales y a solo una semana de que hiciera lo propio Jorgito Moliniers, su bailarín. Restan solo algunas semanas para confirmar los pálpitos y revelaciones de Lolo Rossi, y encontrar al primer campeón o campeona de La Academia.