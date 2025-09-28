“Herido de muerte”: el dramático relato de Cecilia Milone sobre Chico Novarro

Cecilia Milone volvió a poner sobre la mesa su historia de amor con Chico Novarro, sostuvo que lo vio “herido de muerte” por declaraciones suyas antiguas y negó, nuevamente, el relato de Julieta Novarro sobre un supuesto episodio durante la muerte de su padre.
En declaraciones radiales con Juan Alberto Mateyko, Milone se justificó: “Tengo una vocación tan intrínseca que no paro de dar amor cuando canto. No puedo detenerme, es superior a mi fe y comprendo que no puedo parar de ser artista. No puedo parar, aunque me crucifiquen, esa es mi religión”.
Acto seguido, recordó la dramatización sobre una supuesta escena escandalosa de ella, durante el lecho de muerte de Novarro: “A veces me da miedo porque apoyan (...) hicieron un video en donde una persona de la familia de Chico Novarro -refiere a Julieta Novarro- afirmó que yo hice una escena que no lo hice”.
“Ella lo sabe perfectamente y sigue afirmando que lo hice ¡Hicieron una dramatización! ¿Cómo parás eso? Recién ahí expresé mi verdadero amor por Chico. Si esto fuera un juicio y alguien retrocede, se puede ver que yo sólo había hecho un homenaje que mostraba un amor platónico”, continuó contra la fundadora de Microteatro.
También ratificó que había decidido mantenerse al margen del tema hasta que salió a la luz: “No quería hablar de eso, era mi secreto más sagrado, pero ahora, cuando me veo acorralada y veo que están desvalorizando a un hombre que fue el más importante de mi vida”.
Sobre “Chico”, recordó: “Yo lo vi con los ojos llenos de lágrimas y herido de muerte cuando me senté en el programa de Viviana Canosa y conté lo que dije. Ya estaba ahí, manipulada por la prensa y dirigida por este señor -refiere a Nito Artaza-“.
“Cuando lo reencontré a Miki, él me decía que no podía creer cómo yo había dicho eso. Entonces le contestaba que no sabía cómo salir, le preguntaba qué quería que diga, ‘No puedo decir que te amo a vos porque destrozo a tu familia y tu vida’”, continuó angustiada.
“Me fui para no destruir su vida. Iba a ser un secreto por siempre. Están martillando mi amor y diciendo que él tenía ‘amigas’, pero claro, tenía millones de amigas, pero yo vi sus ojos deseando que yo algún día pudiera contar que él era mi amor”, concluyó Milone.