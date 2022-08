Hay fecha de vencimiento: Suar habló sobre el futuro del programa de Tinelli

Adrián Suar fue contundente sobre el futuro del programa de Tinelli. Canta Conmigo Ahora es la nueva apuesta de "El Cabezón" para volver a marcar tendencia en la TV argentina.

Adrián Suar habló del futuro de Canta Conmigo Ahora y fue contundente. El productor y dueño de Polka se expresó sobre lo que sucederá con el programa conducido por Marcelo Tinelli en el futuro inmediato de El Trece y no anduvo con vueltas: aseguró cuánto tiempo más estará en la pantalla.

Si bien en el comienzo de 2022 se habló de una presión para que Marcelo Tinelli logre más de dos dígitos en el rating para así seguir en la grilla, actualmente no sufre sobresaltos y logró establecer una audiencia sólida. Es por esta razón que, al menos durante este año, Adrián Suar le dará su voto de confianza. Así lo expresó en Nadie Dice Nada: "En el canal estamos conformes con Los 8 escalones del Millón y Canta Conmigo Ahora. Queremos mantener ambos formatos un largo tiempo".

Adrián Suar fue contundente en Nadie Dice Nada.

Claro que en 2023 habrá que barajar y dar de nuevo, y allí pesará mucho el balance general de lo que (hasta ahora) viene siendo un buen año para Marcelo Tinelli. Ubicado en El Trece desde el año 2006 (2013 y 2020 no salió al aire), "El Cabezón" es una de las grandes figuras que tiene el Grupo Clarín y pretenden seguir contando con él más allá del formato en el que se inserte.

Se pudrió: Suar confesó el dato íntimo que "nunca" contó de Araceli González

Adrián Suar decidió contar todo sobre Araceli González. El dueño de Polka fue marido de la actriz argentina entre los años 1997 y 2002, y juntos concibieron a "Toto" Kirzner, quien también logró insertarse en los medios y se gana la vida como actor en diferentes producciones. Sin embargo, su relación hoy por hoy es muy distinta.

Lo cierto es que Adrián Suar, más allá de haber formado una familia con Araceli González, tomó la determinación de hablar y mostrarse muy distante de su exesposa y de la publicación de asuntos personales. En diálogo con LAM, aseguró: “Ana es una actriz que siempre me gustó y me gusta como actriz. La arengué mucho más de lo que se arengó ella. Yo volvería a trabajar con ella, pero ella declaró que no. Y se lo respeto. Yo no dirimo las cosas ahí. No soy mediático. Tuve que salir a hablar porque la prensa iba a buscar a Tomás, que se está formando. Cuando intervienen este tipo de cosas yo siento que no le hacen bien”.

“Sentí que ella había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho que no estaba hecha la división de bienes. Me enojé. No soy careta. Dijo algo que era falso. La división de hizo hace 17 años. Y el 10% que queda eran cinco para mí y cinco para ella, según la Justicia”, continuó Adrián Suar, quien agregó: "Me dolió mucho porque en un momento tan delicado de lo que se está sucediendo con las mujeres, el hecho de poner en la bolsa que ‘las mujeres nos tenemos que defender’. Ensuciar una causa tan fuerte con estas cosas… A mí no me gusta la manzana venenosa”.