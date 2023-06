Harto de los rumores, Adrián Suar revela lo que pasó con Mirtha Legrand y Juana Viale: "Yo no"

Adrián Suar se refirió a la salida de Juana Viale y Mirtha Legrand de El Trece y filtró un dato desconocido. El gerente de programación dio su versión sobre lo que sucedió con las conductoras.

Adrián Suar no le escapa a los conflictos que surgen en El Trece. En las últimas horas, el gerente de programación del canal de TV del Grupo Clarín brindó una entrevista en la que habló de todo: de su relación con Marcelo Tinelli hasta lo que pasó con Mirtha Legrand y Juana Viale, que no terminaron arreglando su vínculo para volver a la pantalla en 2023.

Tras los idas y vueltas que hubo con la conductora y su nieta, quienes en 2022 formaron parte de los programas de La Noche de Mirtha, que salía los sábados por la noche; y Almorzando con Mirtha Legrand, que se emitía los domingos al mediodía; Suar filtró detalles inéditos del conflicto que hubo: "No se llegó a un arreglo económico. Es lo que manifestó la productora de Nacho (Viale)". Y agregó: "Varias cosas: primero que el canal no lo podía hacer el canal, había que hacerlo en otro lugar. Era entendible un poco lo que decía. Después me dijeron que si no estaban las dos juntas, no les cerraba económicamente".

Por otro lado, y en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV), el productor dejó mal parada a Juana por las diferencias que hubo en las negociaciones: "No quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados".

De hecho, "El Chueco" indicó que la propia "Juanita" tenía intenciones de trabajar los domingos: "Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos a no ser que ellas decidieran el enroque". De todas formas, aclaró: "Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad. Qué luchadora... esa es la verdad".

Adrián Suar expuso detalles sobre las negociaciones fallidas con Mirtha Legrand y Juana Viale.

Finalmente, y a modo de conclusión, Adrián Suar lamentó que no hayan podido llegar a un acuerdo para que Juana y Mirtha sigan en el canal: "Nosotros hicimos el mayor esfuerzo, dentro de lo que creo yo que podíamos hacer. Me da mucha pena que Mirtha no esté en El Trece". De todas formas, y pensando en el futuro, aclaró: "Siempre tenemos las puertas abiertas".

Renunció a El Trece y se va a Telefe: la figura que perdió Adrián Suar

Una importante figura que brilló en El Trece recientemente tomó la drástica decisión de renunciar al canal para marcharse a Telefe. La noticia se conoció en las últimas horas y dejó en jaque a Adrián Suar, que no pudo evitar que la estrella se marche a su principal competencia en la lucha por el rating de la TV.

La protagonista en cuestión es Paula Chaves, que tuvo un breve paso por Pasaplatos Famosos, ciclo de cocina que contó con varias personalidades reconocidas del mundo del espectáculo y la televisión argentina. El programa contó con un total de 11 capítulos y la final se desarrolló el pasado domingo 3 de junio, sumando 4,1 puntos de rating frente a los 7,4 que alcanzó Telefe con Casados con Hijos.

Tras su efímera participación en el canal del Grupo Clarín, la conductora dio el portazo y decidió volver a cambiar de aire. De acuerdo a lo que comentó Laura Ubfal en su sitio Laubfal, Paula se comprometió con las autoridades de Telefe a regresar una vez que terminara su experiencia con Pasaplatos Famosos.

De hecho, y según agregaron en el mencionado portal de farándula, Chaves rechazó otra propuesta por parte de Adrián Suar para seguir trabajando en El Trece. Al parecer, el nuevo proyecto de la presentadora, actriz y modelo tendrá lugar a mediados de 2023, aunque todavía no se conoce de qué se trata.