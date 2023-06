Adrián Suar ventiló lo que nadie sabía de Marcelo Tinelli en El Trece: "Difícil"

Adrián Suar decidió contar detalles de su relación con Marcelo Tinelli en El Trece y causó conmoción en la TV argentina. El comentario que nadie esperaba del productor sobre el famoso conductor.

Adrián Suar decidió ventilar lo que nadie sabía de su relación con Marcelo Tinelli, con quien compartió varios años de éxitos en la pantalla de El Trece. El gerente de programación del canal contó cómo fue su verdadero vínculo fuera de las cámaras con el conductor, quien en varias ocasiones lo cuestionó o le hizo pedidos en plena transmisión en vivo.

En una entrevista que le concedió a Ángel de Brito en LAM (América TV), "El Chueco" fue consultado sobre el final de Tinelli en El Trece, que tuvo lugar a fines de 2022 con el programa Canta Conmigo Ahora, y acerca de su desvinculación, que terminó con el traspaso al Grupo América. "Podríamos haber terminado a los tiros, pero la verdad es que nunca tuve un problema fuerte con él", indicó.

En tanto, Suar dejó en claro que tenía pensado proponerle a Tinelli que arrancara ShowMatch nuevamente en septiembre de 2023, pero que el presentador terminó tomando otro camino. Sobre esto, sostuvo: "Es así la tele, es dinámica y va cambiando".

Acerca de su relación con "El Cabezón", con quien tuvo algunos encontronazos tanto en vivo como fuera de cámara, el gerente de programación de El Trece contó un detalle que nadie sabía: "Yo le tengo bastante aprecio y cariño, porque fuimos parte de una televisión muy picante de muchos años". Y también advirtió que lo que todas las chicanas y críticas que se decían al aire "era verdad".

Adrián Suar contó detalles desconocidos de su relación con Marcelo Tinelli.

"Él lo sabe y se lo digo mirando a la cámara ahora que está manejando los destinos de América: es muy difícil tenerlo. Es picante y es un pedidor serial. Pero siempre nos llevamos bien", concluyó Suar, sin ningún tipo de filtro.

Adrián Suar y El Trece le robaron una figura de América TV a Marcelo Tinelli

La lucha por el rating en la TV argentina es cada vez más intensa. En las últimas horas, se confirmó la salida de una figura de América TV a El Trece: en esta oportunidad, Adrián Suar le robó a una reconocida personalidad de la farándula a Marcelo Tinelli, que hace unos meses se sumó al Grupo América.

Mientras "El Cabezón" ultima detalles para lanzar el Bailando por un Sueño en América TV, donde ya incorporó famosos que trabajan o trabajaron en El Trece, Suar estuvo rápido de reflejos y captó a una panelista de renombre. Se trata de Estefi Berardi, que se encontraba en LAM, donde tuvo varios conflictos con sus colegas y quien ya advirtió que formará parte de un nuevo programa.

"La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora", señaló Berardi, por medio de un comentario que hizo en sus historias de Instagram. Y luego amplió: "Mandarina (NdeR: productora) y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Y entendieron perfectamente".