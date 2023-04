Guido Kaczka se conmovió hasta las lágrimas con una participante de Los 8 Escalones: "Necesito abrazarlo"

Una participante de Los 8 Escalones no pudo contener la emoción tras contar una historia muy personal que también conmovió a Guido Kaczka en El Trece.

En Los 8 Escalones ocurrió una situación conmovedora que sorprendió a Guido Kaczka en pleno vivo. Una participante contó por qué se había anotado al programa y reveló que el trasfondo tenía que ver con uno de sus hijos, por lo que se generó un momento emotivo en El Trece.

"Yo tengo dos hijos, uno de ellos tiene 24 años y se salió del sistema literalmente. Vive en forma nómade, hippie, anda en bicicleta con un perro, hace malabares para sobrevivir y en este momento creo que está en Cochabamba Bolivia", contó la mujer en la emisión del martes 25 de abril. Según el relato de la participante, el joven eligió no tener ningún tipo de comunicación con su familia.

"Se comunica cuando él quiere. Y yo tengo muchas ganas de ir a verlo, necesito abrazarlo", expresó con cierto quiebre en su voz. Si bien aseguró que no quiere cambiar su estilo de vida, se lamentó por no verlo hace mucho tiempo y es por eso que se anotó en Los 8 Escalones.

"Hace mucho tiempo que no lo veo y me hace falta ese abrazo de mamá. Perdón", indicó emocionada. Allí intervino Guido Kaczka, quien entendió la situación. "No, por favor... qué cosa la vida con los hijos", sostuvo el conductor notablemente conmovido por la historia que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Brilló con Guido Kaczka y ahora está embarazada y sin donde vivir: "Estoy desesperada"

Una famosa modelo que brilló junto a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo, volvió a aparecer públicamente y relató el calvario que atraviesa. Con un embarazo avanzado y recién separada, la figura aseguró que "no sabe dónde va a parir" y que tampoco tiene dónde vivir con su bebé.

Interceptada por el móvil de Intrusos, la modelo brindó detalles de la terrible situación que enfrenta luego de separarse de su marido y denunciarlo ante la Justicia por ejercer violencia psicológica sobre ella. "Hoy en día no sé a dónde voy a vivir, ni dónde voy a parir. Sigo en el mismo estado, embarazada de 8 meses", aseguró en diálogo con el notero del ciclo de América TV.

Se trata de Tamara Bella, la famosa modelo que se casó en julio del 2022 a cuatro meses de haber conocido al que fue su esposo, Pablo Vázquez Kunz. Luego de haberse separado, Bella empezó a vivir un calvario en el que se vio sin casa ni cobertura de salud para costear todos los estudios requeridos en su embarazo. Fue en este marco que habló sobre su situación actual con el ciclo conducido por Flor de la V y manifestó su desesperación.

"No tengo ninguna comunicación con mi ex. Perimetral de por medio, pero hay un montón de maneras de ser parte. Porque alguien que quiere cumplir, que quiere estar o hacerse cargo de situaciones, está de alguna manera. Y no", aseguró Bella. Asimismo, también reveló que la Justicia ya se expidió sobre el tema y que ahora queda en su exmarido tomar la decisión de hacer los aportes correspondientes o no.