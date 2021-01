Guido Kaczka reveló cuál es su mayor miedo

Guido Kaczka es una de las figuras de la televisión más queridas y, a la vez, una persona sumamente reservada. En una reciente entrevista con La Nación, el conductor de Canal 13 admitió que le fascina estar en un estudio de televisión, pero también habló de su mayor miedo: la muerte.

"La pérdida de mi papá y las enfermedades de familiares son un dolor presente, cosas que son parte de la vida. Aunque mi viejo tenía sus enfermedades, uno nunca piensa en que puede morirse", comenzó diciendo el conductor, anticipando lo que sería un análisis sobre sus miedos en la actualidad.

Kaczka admitió que pasó por años de mucho dolor y que el psicoanálisis fue algo que lo ayudó "a borrar fantasmas" y lo ayudó a "convivir con esas zonas emocionales más atormentadas". "Quizás tengo algo muy activo debido a tantos años de análisis y por eso son temas que tengo en la superficie. Siempre ando arrastrando dolores, cosas que me dan miedo", reconoció.

Al consultarle cuál es su temor actualmente, el conductor de Bienvenidos a Bordo dio su respuesta: "Viste cuando está todo bien y empezás a tener miedo por si te morís o si le puede llegar a pasar algo a alguien. O pienso en que si me voy, cómo dejo a los que quedan. De esas tengo muchas, son pensamientos humanos".

A pesar de tener 42 años, Kaczka afirmó que la muerte suele ser uno de sus mayores miedos. "Es raro. Cuando andás mal y preocupado en cómo solucionar un problema, en algún punto le tenés miedo a la muerte. Y cuando está todo bien, lo chicos bien, mi vieja bien, te da más miedo morirte que cuando tenés problemas. Las personas tenemos tendencia a eso", explicó el conductor.

Ante esta revelación, Kaczka contó cómo hace para pasar estas crisis y estos miedos y seguir viviendo su vida con normalidad. "Amargarse uno se puede amargar de cualquier manera. Pero es cierto que mientras tanto vas disfrutando. Es que las personas creemos que todo lo bueno es parte de nuestra vida y todo lo malo me lo agarro de afuera", reflexionó.

"Ante algo malo decimos "mirá lo que me pasó", pero si nos va bien es "mirá lo que hice". No es así. O las dos cosas son de adentro o las dos cosas son de afuera, según quien lo piense. Cuando ando bien, también ando mal, pero el balance me da positivo. Tengo más bueno que malo, más felicidad que dolor, pero no quiere decir que la cosa sea ideal", finalizó diciendo el conductor, dejando una enseñanza para atravesar estos pensamientos difíciles de enfrentar.