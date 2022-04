Guido Kaczka hizo llorar a una participante de Los 8 Escalones: "No la cambiás"

Guido Kaczka le hizo una pregunta a una participante y la hizo romper en llanto en plena transmisión del programa "Los 8 Escalones del millón", por El Trece.

Guido Kaczka captó la atención de los televidentes de Los 8 Escalones del millón. En el marco del programa que conduce por El Trece, el conductor hizo una pregunta que provocó el llanto de una participante que se acercó a los estudios del canal para tratar de ganar el premio económico.

En la edición "kids", donde participan madres y padres con sus hijos e hijas, cada concursante debió contar su historia de vida. Pero antes, Kaczka le consultó: "La pregunta para Bárbara, la mamá de Francesco. ¿Qué sentís por Francesco?". "Es mi compañero de ruta. Fui mamá muy jovencita y me voy a emocionar...", le aseguró.

"¿A qué edad?", indagó el conductor, quien buscó que siguiera contando parte del vínculo que Bárbara tiene con su hijo. "A los 18", señaló la participante. Una vez más, Guido tomó la palabra y describió la forma en la que reaccionó ella: "Y estás chocha...es tu historia, no la cambiás...".

Guido Kaczka indagó sobre la vida de una participante de Los 8 Escalones y la hizo llorar.

"Lo amo con todo mi corazón, es lo mejor qu eme pasó. No lo cambio por nada, por nada. Es mi vida, es así... y me voy a poner a llorar...", reaccionó Bárbara, con lágrimas en los ojos. Consciente de que todavía tenía que hacerle una pregunta sobre el juego, Kaczka admitió: "Y yo te estoy haciendo esta pregunta antes". Antes de continuar con el juego, reconoció que su madre suele reprocharle que le hace muchas consultas emotivas a los participantes: "Estas cosas me dice mi mamá. 'Vos también...', me dice".

Guido Kaczka quiere imponerle un nuevo programa a Adrián Suar

Mientras la productora Mandarina negocia con Telefe para sumar programas a su grilla, LaFlia también se alejará de El Trece dentro de poco. Con estas partidas, quien toma más fuerza en las decisiones es nada menos que Kuarzo, que tiene a Guido Kazcka como uno de sus socios principales. El conductor es uno de los más exitosos del canal y su opinión es muy valorada, no solo como propietario la productora sino también por su extensa trayectoria.

Con Hogar, dulce hogar llegando a su fin, todavía no se sabe qué programa ocupará su lugar. Rápido de reflejos, Kazcka está analizando con qué formato suplantar el ciclo conducido por Eugenia Tobal y ya tendría elegida a otra conductora para ir en ese horario. Se trata nada menos que de Andrea Politti, quien ya tiene bastante experiencia en la franja de la tarde. De todos modos, Guido Kazcka todavía tiene que recibir el visto bueno de los jerarcas del canal para sumar un nuevo ciclo, algo que al parecer estaría consiguiendo.