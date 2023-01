Guido Kaczka habló de la crisis de El Trece con un guiño a Telefe

El conductor de Los 8 Escalones rompió el silencio y se refirió a los cambios en la grilla de programación para mejorar el rating.

Guido Kaczka sorprendió a todos tras hablar sobre el momento televisivo que atraviesa El Trece, con números bajísimos en el rating. El conductor de Los 8 Escalones no dudó al asegurar que se está trabajando en el reacondicionamiento de la grilla de programación y reveló cómo ve a Telefe, la competencia más directa del canal.

"Ahí estamos, se va moviendo la grilla. El verano siempre trae otros números, otros contenidos, pruebas, idas y vueltas. Los 8 Escalones tiene un margen de 20 minutos, a veces es más corto o más largo, pero se mantiene dentro de lo mismo", expresó Guido en diálogo con LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Cabe destacar que su programa es de lo más visto en El Trece dentro del bajo rating que tiene el canal, llegando a pisos de entre 6 y 8 puntos.

Al mismo tiempo, destacó que el programa ya lleve casi dos años y tenga un total de 600 millones de pesos entregados en premios. "Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo. Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas", indicó.

Frente a la cantidad de modificaciones que hubo en el canal cuyo gerente de programación es Adrián Suar, sostuvo: "Son movimientos de programación, a veces están menos confirmados. A veces incluso se confirma y después se desconfirma. Evidentemente, hay mucho joystick, se pulsea el minuto a minuto en la tele y eso hace que las informaciones no sean erradas, pero sí que cambien". Además, confesó que está atento a lo que sucede con Telefe, la competencia, más teniendo en cuenta el fenómeno de Gran Hermano.

"Llega por todos lados porque es un suceso. Te vas enterando de las cosas y eso es muy a favor de la tele de hoy, cómo la tele desparrama hacia otros lugares y se hace más grande. No lo veo tanto en el momento de la tele, porque miro mucho Los 8 Escalones, Pero a veces miro Gran Hermano también", dijo. En el cierre de la nota, reveló que tiene el deseo de hacer un nuevo programa, pero "el buen funcionamiento hace que sigamos con eso todo lo que podamos. Y además es lo que me gusta a mi, primero que a nadie".

El Trece vuelve a poner al aire un programa que levantó hace dos años

En medio de la guerra por el rating y los cambios en los horarios de su programación, las autoridades de El Trece anunciaron el regreso de un clásico de la pantalla chica a su grilla. La noticia trascendió rápidamente ya que se trata de un reemplazo para suplir el espacio vacío que deja Nosotros a la Mañana al finalizar.

El programa que conduce "El Pollo" Álvarez llega a su fin luego de varias temporadas al aire. En este marco, la producción de El Trece decidió solucionar este vacío con rapidez y volverá a emitir un programa que había dejado atrás hace dos años.

Se trata nada más y nada menos que de El Zorro, la ficción protagonizada por Guy Williams y que cuenta de la historia de un hombre con doble vida: durante el día se llama Diego de la Vega y por la noche se convierte en un justiciero en California. Ángel De Brito fue el encargado de contar la noticia a través de sus redes sociales y reveló cómo quedará la grilla.

En este marco, se conoció que, a fines de enero, El Trece modificará su grilla matutina. De 9:30 a 11:30 de la mañana, Socios del Espectáculo competirá contra el consolidado A la Barbarossa, luego empezará El Zorro para acompañar el mediodía del canal previo al noticiero.