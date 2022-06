Guido Kaczka cruzó a un participante de Los 8 Escalones: "No me imagino"

Guido Kaczka le hizo un picante comentario a un participante de Los 8 Escalones del Millón. El tenso momento que se vivió en plena transmisión del programa de El Trece.

Guido Kaczka volvió a captar la atención de los televidentes. En una nueva edición de Los 8 Escalones del Millón, el conductor cruzó a un participante del programa de El Trece con un picante comentario, por lo que se vivió un momento de tensión en el estudio del canal.

En la transmisión del pasado miércoles 22 de junio, y durante el juego de "Verdadero o Falso", Nicolás fue el encargado de dar inicio a la competencia. Guido intervino y lo presentó ante las cámaras de TV: "Nicolás tiene 34 años, estudia historia. ¿Fue una idea tuya anotarte?". "No, de mi mamá", respondió el hombre.

Luego, el presentador le consultó: "¿Cómo se llama (NdeR: la madre)? ¿Ella te dijo?". "Ana. Ella me anotó. No me preguntó y acá estamos...", precisó el participante. Sorprendido por la respuesta, Guido Kaczka reaccionó y le preguntó si se había enterado de que iba a participar. "Hasta que me llamó la producción, no sabía. Vine a hacer lo que tenía que hacer".

"¿Con el millón qué harías?", indagó el conductor de Los 8 Escalones. Y Nicolás explicó con lujo de detalles: "La mitad se la regalaría a mi mamá. Además, la jubilaron durante la pandemia y sabemos lo que dice la canción de Pappo, que con la jubilación no alcanza mucho". Y agregó: "Con la otra mitad, haría una fiesta en el Delta, con mis amigos y mi familia".

Guido Kaczka puso incómodo a un participante de Los 8 Escalones.

Asombrado por la respuesta, Kackza le repreguntó: "¿Una fiesta en el Delta vas a hacer?". "Sí, podés venir", le sugirió el concursante. Fue entonces cuando el conductor trató de recopilar mayor información del evento: "¿Y eso cómo es? ¿Se llega con lancha?". "Claro, se llega con lancha o nadando, si tenés muchas ganas de venir...", le comentó Nicolás. Sin embargo, Guido lo cruzó de manera tajante: "No, no me imagino por el Delta para llegar a la fiesta, Nicolás...".

Una participante de Los 8 Escalones renunció al millón y Guido Kaczka tuvo una sorpresiva reacción

Brenda, que antes de comenzar la competencia había revelado que tenía varias deudas que pagar, se ganó el millón de pesos en la final ante Natasha. Tras la lluvia de papelitos y la alegría por haberse consagrado, la concursante celebró a pura emoción. El conductor del programa intervino y manifestó: "Es bióloga y le encanta su trabajo, pero comentaba que no llega con el salario y el millón sería para pagar deudas, la tarjeta de crédito... es la ganadora".

Luego, la mujer tomó la palabra y expresó: "Increíble... me había anotado muchísimas veces. Me llamaron y no podía por el trabajo". Y Guido Kaczka acotó: "Ah, ¿te habían convocado y no podías? En qué lugar trabajás". "En Microcentro y en casa, trabajo en un sistema híbrido", respondió Brenda.

Inmediatamente después, Kaczka le hizo la consulta que le hace a todos los participantes: "Escuchame, Brenda. Tenés tu millón y no te lo saca nadie. El lunes, en este mismo horario, hay otra edición. ¿Venís por otra edición?". Sin embargo, la concursante lo sorprendió: "El lunes no voy a poder faltar al trabajo porque es en este mismo horario".

El presentador de Los 8 Escalones quedó conmocionado y le sugirió: "Decí que estás enferma". De todas formas, la mujer le remarcó: "No, no, no..., lamentablemente tengo que cuidar mi trabajo. Me quedo feliz con mi millón y le cedo el lugar a otra persona". Por lo tanto, Natasha -concursante que perdió la final- tendrá la posibilidad de tener su revancha en el ciclo televisivo.