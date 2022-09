Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones: "No podemos"

Guido Kaczka cruzó de manera tajante a un participante de Los 8 Escalones y causó revuelo en el programa de entretenimiento. El fuerte cuestionamiento que le hizo en El Trece.

Guido Kaczka volvió a captar la atención en la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, y durante la transmisión del pasado martes 6 de agosto, el reconocido conductor apuró a un participante de Los 8 Escalones del Millón con una pregunta incómoda.

Antes de comenzar con el juego de preguntas y respuestas, Guido se dirigió a un concursante y le consultó: "Gustavo, ¿a qué te dedicás?". "Soy chofer de reparto y pochoclero en el verano, en San Bernardo", señaló el hombre. El animador se mostró sorprendido e indagó: "¿Pochoclo en San Bernardo? ¿Dulce y salado?".

"Pochoclo en la playa. Es sólo dulce", le aclaró Gustavo, mientras esperaba a que empezara el desafío. Sin embargo, el presentador de Los 8 Escalones lo cruzó con una pregunta incómoda: "¿No te piden a veces salado?". "Sí, pero no podemos hacerlo en la máquina, solamente es dulce. Se hace sólo pochoclo dulce", explicó el participante.

Rápidamente, Guido Kaczka cambió de tema y aclaró que Gustavo "vive en Villa Martelli...". Y luego le hizo la tradicional consulta del programa: "¿Y el millón para qué sería?". "Es para ayudar a mi familia, hacer arreglos en mi casa, para cambiar el auto porque lo tengo bastante complicado. Un poco de todo...", sostuvo el pochoclero, ilusionado con la posibilidad de ganar en el ciclo de El Trece.

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones, puso incómodo a un participante.

El angustiante momento de Guido Kaczka en El Trece

A modo de introducción, el animador presentó un segmento con una entrevista a un niño ucraniano de 7 años que quedó impactado por un bombardeo. "Heridas invisibles de los conflictos armados. Millones de chicas y chicos sufren las consecuencias de la guerra. La violencia deja heridas invisibles que marcarán sus vidas para siempre", señaló el conductor.

Luego, la producción puso el video con la nota a Davyd, niño que dio detalles de su dura vivencia en la ciudad de Bucha. Asimismo, los televidentes pudieron conocer la historia de Arthur, otro niño que a raíz del bombardeo dejó de hablar.

Tras conocer la otra cara de la guerra en Ucrania, Guido Kaczka reaccionó con una fuerte reflexión: "Qué bárbaro, ¿no? En Argentina no nos pasa. Nos pasan un montón de cosas, pero esto así no, nos pasa. ¿Qué será estar en ese lugar?". Todavía conmocionado con la entrevista, manifestó: "Es difícil de ver. Cuando me preparaba para Un Sol, miraba este video y era difícil de ver. Ahora que lo volvemos a ver es difícil".

"Es difícil porque uno dice '¿pero esto pasa y yo no puedo hacer nada?'. Da mucha impotencia. ¿Cómo el mundo no puede hacer nada? Por eso está Unicef", concluyó Kaczka, que no pudo salir del asombro.