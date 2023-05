Gravísima acusación de Yanina Latorre contra Magnetto y Clarín: "Te levantan"

La panelista de televisión destapó una antigua interna de El Trece y contó todo. Yanina Latorre acusó a Magnetto y a Clarín de acomodar empleados en el canal.

Yanina Latorre se sacó por una acusación de Estefanía Berardi y, en su momento de bronca, expuso los acomodos que Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre hicieron en El Trece. La panelista de televisión acusó a los empresarios de ubicar empleados por cuestiones vinculares en los programas de la emisora.

"Nequi Galotti pidió licencia para irse de LAM porque el marido estaba enfermo y se estaba muriendo. No sé si ella tenía ataques de pánico por eso, ni idea, nunca lo manifestó en LAM. La guerra con Nequi, que estuvo tres años por pedido del marido a Magnetto, son esas cosas que pasan a veces en los canales", comenzó su descargo Latorre en sus historias de Instagram, en medio de una puja personal con Berardi. Y agregó: "Te levantan un teléfono, te dicen que tenés que poner a tal, llamó el dueño del canal y la tuvimos a Nequi".

Latorre contó que la buena onda con Nequi duró hasta el ingreso de Esmeralda Mitre a Bailando por un sueño, ya que ella era muy crítica de la hija del dueño del canal y eso generaba encontronazos con su compañera, quien defendía a su hijastra. "Una chica que nunca habló de nada, calentaba la silla buena compañera, compartíamos camarín. Era como una notita de color, pedía que no la metiéramos en escándalos y nadie la metía", definió la picante panelista.

Qué pasó en la pelea entre Latorre y Berardi

Berardi y Latorre tuvieron un cruce en pleno vivo de LAM y la joven dio a entender que Yanina había hecho echar a varias de sus excompañeras, por lo que De Brito le paró el carro en vivo ya que eso lo involucraba a él y al programa. "Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz", enunció la panelista de LAM y Mañanísima.

El cruce en Twitter con Ángel De Brito

De Brito se enojó con Berardi por una serie de retweets y likes que dio en Twitter a publicaciones que atacaban al programa. "Los retweets y ‘Me Gusta’ de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad", escribió el periodista y compartió varias capturas de pantalla que evidenciaban las interacciones.

"Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes", le respondió por su parte la periodista que fue involucrada con Fede Bal por unos chats filtrados. Y De Brito retrucó: "Vos misma dijiste que te divertía y que reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Los haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe. Son dos cosas diferentes. Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te los di. Contá todo si tenes ganas de exponer cosas".