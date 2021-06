Yanina Latorre contó intimidades de Horacio Cabak en Instagram: "Sos cagón"

Grave acusación de la mediática, salpicando al ex panelista de Polémica en el Bar. Luego de sus conflictos matrimoniales, Yanina Latorre echó más leña al fuego contra Horacio Cabak.

Luego de que Horacio Cabak asegurara que Yanina Latorre posee diversas cirugías estéticas en su cuerpo, la mediática salió a aniquilarlo públicamente realizando graves acusaciones en su contra. Si bien no mencionó ningún detalle de la escandalosa separación que tuvo con su esposa, la protagonista dejó entrever que posee información que aún no ha salido a la luz sobre la privacidad del modelo.

"¿De qué Horacio Cabak? ¡Rey! Operate vos la cabeza. A cara lavada, no tengo filtro papu. Tengo 52 años, mirame. ¡Ojo! Uso botox en la frente, nariz, boca. Decime dónde estoy operada. Te invito a vos, atrevido. Malnacido de Horacio Cabak", comenzó diciendo Yanina Latorre. Luego, la influencer e instagramer prosiguió fiel a su estilo y lanzó un insulto hacia su destinatario.

Sin filtros, Yanina Latorre le dijo a Cabak: "Soberbio y no asumidor de tus propios quilombos, que me digas dónde estoy operada. Te voy a contar una cosa, porque yo venía muda. Ya sé que Ángel de Brito lo odias más que a mí pero estás calladito porque sos cagón. Tenés pánico que contemos, pero soy buena mina y no me voy a meter con tu mujer. Todo lo que tenemos. La historia del baúl, lo que encontró. Todo, cómo empezó todo".

"Tuvimos códigos. Hablamos porque la que habló fue tu mujer. No nos metimos en tu vida privada. Sos un negador. Nadie te quiere. Cuando lo contamos,todos atrás de cámara aplaudieron", sentenció la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM). La mesa está servida, Yanina Latorre pegó fuerte. ¿Habrá respuesta de Horacio Cabak?

El nuevo cruce entre de Brito y Cabak: "No sabíamos nada"

En lo que ya es una costumbre en las redes sociales y en los medios de comunicación, Ángel de Brito y Horacio Cabak volvieron a cruzarse de manera muy fuerte en las últimas horas. Ahora se debió a que el periodista confirmó en su programa Los Ángeles de la Mañana (LAM, por El Trece) que el exmodelo se casará con su pareja Verónica Soldato tras el escándalo público por la infidelidad por parte de él.

Una vez que salió la información al aire, el expanelista de Polémica en el Bar (América TV) estalló en su cuenta oficial de Twitter (@HoracioCabak): "Avísennos con tiempo así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", escribió irónicamente al citar un tuit del programa que conduce "Angelito".