Tensión en LAM: Estefi Berardi indignó a Ángel de Brito con una drástica decisión

Estefi Berardi expuso qué va a pasar tras el escándalo con Fede Bal. La postura de la panelista de LAM que no le gustó ni a Ángel De Brito ni a América TV.

Estefi Berardi se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haberse filtrado los chats con Fede Bal. Por este motivo, y dejando pasar unos días, reveló la decisión que tomó delante de Ángel De Brito en LAM, el programa del cual es panelista a través de América TV.

"Este es el primer paso y el principio, esto recién empieza. El segundo paso es definir a quien hay que demandar por difundir ilegalmente información", lanzó. Es que la periodista de espectáculos que trabaja en LAM y Mañanísima gestionó una cautelar para que ningún medio hable de esta situación.

El juez confirmó que la filtración de los chats fueron de manera "ilegal, sean verdaderos o sean falsos, no importa, que cada uno crea lo que quiera", agregó Estefi. Por su parte, Yanina Latorre, quien había protagonizado un fuerte cruce al aire con ella, dijo: "Esto no es un juez, es Burlando que presentó la cautelar, la redactó, y el juez la aceptó".

Sumado al testimonio de Latorre, Ángel De Brito chicaneó con la situación y contó la charla que tuvo con Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal. "Yo hablé el viernes con ella y me contó que grabó todos los chats que había en su computadora, y lo filmó. Incluso ofreció que los pase. Lo bueno de todo esto es que cuando termine, se va a saber quién mentía y quién decía la verdad", arremetió.

Sofía Aldrey cruzó a Estefanía Berardi en vivo por Fede Bal: "Que deje de mentir"

Sofía Aldrey apuntó contra Estefanía Berardi en LAM (América TV) por haber negado ser la amante de Federico Bal, quien era su novio hasta hace unos días.

El escándalo estalló cuando Sofía descubrió que Bal la engañaba con diferentes mujeres de la farándula, entre ellas Estefi. Apenas lo descubrió, llamó a Yanina Latorre, también panelista de LAM, y le pasó todos los chats íntimos del actor con otras mujeres que probaban sus infidelidades. Entre todos esos chats sexuales, había uno con Berardi.

Estefanía negó la veracidad de esos chats y dijo que habían sido trucados, pero ni los millones de televidentes ni sus propios compañeros le creyeron. En medio de esta polémica, Aldrey le mandó un contundente mensaje a Berardi a través de Latorre y Ángel de Brito lo leyó en vivo en LAM.

Dicho mensaje decía: "Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackee nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?"".