Gravísima acusación de Viviana Canosa a Marcelo Tinelli: "Traidor"

La conductora de televisión se pronunció sobre una supuesta desprolijidad financiera de Marcelo Tinelli. Viviana Canosa aseguró que no tiene ningún rencor personal con su colega.

Viviana Canosa apuntó contra Marcelo Tinelli con una fuerte denuncia por los manejos financieros del conductor bolivarense. La periodista de LN+ aseguró que conoce a su colega desde hace treinta años pero no le perdonó una actitud que el empresario habría mantenido en el último tiempo

Un notero de Socios del Espectáculo le consultó a Canosa por la actualidad de Marcelo Tinelli, su asunción como gerente de programación de América TV y el inminente estreno de Bailando por un sueño en dicha emisora y la locutora fue contundente en su descargo. "¿Vos viste el cartel, la píintada que hay de Tinelli ahí en la pared?", soltó Canosa en alusión a un graffitti que había en la pared del canal donde trabaja.

"¿Qué pintada? Amo a Vivi que nos produce la nota. ¡No! 'Marcelo Tinelli traidor'", soltó el cronista de El Trece. "No puede venir a hacer el programa acá, que siempre lo hacía acá, porque debe plata. Yo hace tres meses que estoy acá y el otro día fui a comer algo y me dijeron '¿Viste la pared?'", agregó Viviana.

Ante las chicanas del periodista, quien señalaba que ella misma había pintado la frase en la pared, Canosa respondió: "Pero no. Yo entro siempre por el otro lado y nunca lo vi. Debe un montón de guita. No sé dónde va a ir. Yo no sé cómo la gente debe guita y puede ir caminando por la vida como si nada. Esa es la parte en la que me enojo. No tengo nada personal con Marcelo, que lo conozco hace 20, 30 años. Pero la verdad que deberle plata a la gente, empezar un programa y no pagarle a los que les debía. Acá le debe plata a todo el mundo. No tengo nada personal, pero dale".

Canosa se refirió a los estudios de La Corte, desde donde sale al aire LN+ y desde donde también Tinelli hizo el Bailando en los últimos años, aunque ya no podría hacerlo por las deudas que tiene con sus exempleados, según informó la conductora de ciclos como Los Profesionales de Siempre y Más Viviana.

La palabra de Momi Giardina sobre su relación con Marcelo Tinelli

"Me llevo muy bien con Marcelo. No hagas que yo me ría para generar, porque viste cómo son los titulares, te reís y 'Momi se rió cuando le preguntaron por Marcelo'. Me llevo muy bien con él, con sus hijas. En la pandemia empecé a hablar mucho con sus hijas, a tener relación con ellas", soltó la humorista tras los rumores de noviazgo con el conductor, en diálogo con María Laura Santillán.