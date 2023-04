Grave denuncia de una exfigura de El Trece a Viviana Canosa: "Ninguneadora"

La conductora de televisión recibió un duro carpetazo por parte de una colega. Una periodista recordó una actitud de Viviana Canosa del pasado que la molestó.

Una famosa periodista que trabajó durante años en El Trece recordó una anécdota con Viviana Canosa y expuso a su colega por una actitud de diva que tuvo en su momento. La comunicadora dio a conocer en qué contexto se dio esa situación y por qué le molestó.

Mariana Brey reveló que hace más de diez años, cuando era panelista del ciclo Bien de Verano, conducido por Ángel de Brito en el canal de cable Magazine. "No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista. Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver. Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal", reflexionó Brey sobre el momento que vivió con Canosa.

"No sé si le guste esta comparación. A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética. En Bien de Verano pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle", sumó, enojada la expanelista de Este es el Show en El Trece. Y cerró: "Con cosas que no está bueno que pase. No tienen que pasar más. Me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: 'Bueno, un beso a las chicas'" en Buena Tarde, el ciclo que conducen Lourdes Sánchez y Julieta Camaño en C5N.

La acusación de Viviana Canosa a Lali Espósito

"Ahí está. Ver a Lali Espósito chapándose a muchas chicas y chicos. Los llama, los busca, los elige y se los chapa. Son menores de edad, pero eso parece que está bien. He visto otros videos donde hace subir al escenario a gente conocida que es mayor de edad, pero creo que esa chica era menor de edad", enunció Canosa en alusión a un video en el que Lali Espósito besaba a algunos de sus fans.

La denuncia de Canosa fue refutada por una de las personas que besaron a Espósito, quien enunció: "Escuchen lo que dice, me parece posta impresionante hablar sin saber. Nadie me preguntó la edad a mí, pero si interesa, tengo 24 años eh. Salió a hablar otra chica que fue ella la que se subió al escenario y lo quiso hacer. Yo soy mayor de edad, quise hacerlo, me puse feliz cuando eso pasó, yo hablo por mí. No necesito que el resto hable por mí".