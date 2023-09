Grave denuncia de Mónica Farro contra un ex Gran Hermano: "Poco hombre"

Mónica Farro apuntó contra un exparticipante de Gran Hermano con una contundente acusación.

Mónica Farro es una vedette, actriz y playmate uruguaya de 47 años, que se ganó un gran reconocimiento en la industria del espectáculo. Recientemente, protagonizó una polémica con un exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que habría atentado contra su participación en el Bailando 2023 (América TV), el histórico ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli. Lejos de quedarse callada, la diva hizo un contundente descargo.

Se trata de Mariano Berón, exparticipante de la edición del año 2015 del reality. Todo comenzó cuando el empresario de 30 años publicó en sus redes sociales un video en el que les propone a sus seguidores armar una colecta para que la producción sacara a Mónica del certamen de baile, ya que según el joven, es un personaje "antiquísimo" y "seguramente puso plata para estar en el Bailando".

Mónica reaccionó furiosa, y en diálogo con PrimiciasYa declaró: "Es una persona que conozco poco y nada, me pareció muy despectivo y misógino al referirse así hacia una mujer". "Aparte de hacer campaña para dejarme sin trabajo a mí y a mi equipo, lo charlamos con mi abogado y decidimos que este personaje no vale la pena", agregó.

Por esta razón, no iniciará acciones legales. "Todo vuelve", aseguró. En este sentido, mantuvo una postura firme y evitó rebajarse a la altura de Berón: "Puedo no gustarte, pero hay otra forma de expresarlo. Se hundió solo. Muy poco hombre. La agresión hoy en día ya no va y menos de esa forma".

Mónica Farro apuntó contra Coti Romero: "Hay que educarla"

Recientemente, Mónica Farro se cruzo con Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, y aseguró que la joven correntina no la saludó. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico...", la describió Farro en LAM (América TV). Inmediatamente, Ángel de Brito en LAM supo que se trataba de Romero.

"Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe. No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva", comentó Ximena Capristo desde el piso. "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo", concluyó De Brito. Más tarde, cuando le preguntaron a la "hermanita" por qué no saludó a Mónica, respondió: "No, te juro que yo conozco a mucha gente del medio. No es que yo no saludé a nadie... Estoy como perdida", se justificó la joven. Luego, intentó remediar su error y le dijo a la diva: "Moni, vení que te saludo".