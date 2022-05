Grave denuncia de Majo Martino a Martín Salwe: "Agresivo"

Majo Martino lanzó un fuerte descargo contra Martín Salwe tras quedar eliminada de El Hotel de los Famosos. El destructivo comentario que hizo la la periodista.

Majo Martino hizo una grave denuncia contra Martín Salwe. Tras quedar eliminada de El Hotel de los Famosos, la periodista y productora lanzó un contundente descargo contra el locutor y lo dejó muy mal parado antes de marcharse del programa de El Trece.

Todo sucedió luego de que Majo perdiera "el desafío de la H" con Locho Loccisano. Maximiliano "Chanchi" Estévez tomó la palabra y la despidió con palabras de elogios. Minutos después, Salwe también se expresó y le comentó: "No me quiero quedar con la imagen de acá de nuestra relación". Consciente de que su relación tuvo rispideces, sostuvo: "Me quedo con todo lo anterior y no tengo ninguna duda de que afuera va a ser todo distinto y espero creer que vos también creés eso".

Sin ningún tipo de filtro, la reportera cruzó a Martín de manera picante: "Mirá, es la primera vez que me hablás con cariño acá adentro. No sé si estás jugando... creo que lo voy a entender luego, pero es la primera vez que me estás hablando desde ese lugar". Incluso, la mujer de 37 años hizo una fuerte denuncia contra el locutor de ShowMatch: "Las demás veces fuiste muy agresivo e innecesariamente. Innecesariamente...".

Martín Salwe recibió una fuerte denuncia por parte de Majo Martino en El Hotel de los Famosos.

"No me lo merezco porque además vos me conocés de verdad. Y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro", concluyó Majo Martino, a quien se la vio visiblemente dolida por lo vivido junto a Salwe dentro de El Hotel de los Famosos.

El picante cruce entre Majo Martino y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Tras la denuncia recibida por parte de Majo Martino, Martín Salwe disparó: "No, ya está... después de esto, del hotel me voy con todo: agresivo, con malicia, homofóbico, como una persona que hace bullying. La gente ve todo, no hay que explicar demasiado. La gente sacará sus propias conclusiones. Esto que estás haciendo, lo hacés en caliente. Quizás, cuando veas esto después, te vas a arrepentir"

Majo Martino: "Al contrario, estoy bien y no querría arruinar este momento tan lindo con esto. Así que dejémoslo ahí. Y afuera, si se da, vamos a hablar"

Martín Salwe: "Depende de vos, no de mí".

Majo Martino: "Dale, está bien".

Martín Salwe: "A mí ahora, la verdad, me da igual".

Majo Martino: "No quiero arruinar esto".

Martín Salwe: "Dale, como quieras".

Silvina Luna habló de sus problemas con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

La exparticipante de Gran Hermano reveló su parecer ante algunas actitudes de Martín Salwe, en diálogo con Socios del Espectáculo. "Decir que me defraudaron es algo muy grande, a mí me defrauda gente que conozco de toda la vida, que quiero, ahí dentro te puede llegar a desilusionar un poco. La última escena de Martín (Salwe) con Majo todo eso que pasó pude ver ciertos hilos, cierto juego", comenzó su descargo la celebridad.

"Para mí, en la vida, vos podés tener una estrategia de juego pero ¿a qué estás dispuesto? ¿A pasar gente? ¿A voltear gente para ganarte la plata, para quedarte con algo material? ¿A valerse de la parte emocional para lastimar a la gente?", concluyo enojada con algunas actitudes de sus compañeros.