Grave denuncia de Cande Tinelli contra un patovica: "No soporto el maltrato"

Candelaria Tinelli enfrentó a un empleado de seguridad de un bar, que la agredió a la salida, y pidió que paren de maltratar a las mujeres.

Cande Tinelli había publicado un fuerte descargo contra los encargados de seguridad de un bar en su cuenta de Instagram, después de haber sido agredida por un guardia cuando se estaba yendo del lugar. Más tarde, eliminó el posteo y les explicó a sus seguidores a través de un video el porqué de su decisión.

“¿Por qué será que siempre los patovicas te tratan mal? Yo soy una mina educada y estoy completamente sobria. Soy cero de hacer estas cosas, pero no soporto el maltrato sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros”, empezó Candelaria, haciendo énfasis en el trato usual de los patovicas hacia las mujeres.

Historia publicada por Cande Tinelli en su cuenta de Instagram.

“Por segunda vez uno de sus seguridades de Perroti me responde de muy mala manera. Chequeen eso. Sobre todo si somos minas. Bastante hartas nos tienen los maltratados tratándonos de boludas. Gracias”, cerró.

Más tarde, eliminó la historia y se filmó a sí misma en modo selfie para actualizar a sus seguidores. “Bueno, borré la historia porque se comunicaron conmigo de parte del bar y de la seguridad. Gracias por la buena onda y por pedirme disculpas”, empezó Cande Tinelli.

“Solo quiero decir que esto no tiene que seguir pasando en los bares, en los boliches. No está bueno que un patovica te agreda o te trate mal, es innecesario. No sé por qué se creen superiores a uno. Nada, ese mensaje. Cortarla con la agresión al pedo, sobre todo con las mujeres”, finalizó.

El estado de salud de Soledad Aquino, la mamá de Cande Tinelli

Este año, la madre de Cande Tinelli, Soledad Aquino, había sido ingresada a urgencias por una cirrosis hepática y una úlcera de duodeno. Después de haber estado en terapia intensiva, la hija de Marcelo Tinelli reveló algunos detalles sobre su estado de salud.

“Hola a todos, gracias por sus mensajes, gracias por escribirme por el alta de mamá. Me pone muy feliz recibirlos, me dan fuerza para seguir adelante y pelearla. Ella tuvo el alta de terapia intensiva después de dos meses que la luchó mucho día a día y ahora le toca la parte de rehabilitación física porque perdió mucha fuerza, mucha masa muscular”, expresó Cande.

“Esto es lento, pero paso a paso va evolucionando y estamos todo el tiempo ahí con ella constantemente, pero estamos felices. Háganse los chequeos, cuídense y, como dije en mi posteo, no pierdan sus vínculos. La familia es lo más importante que hay y son los que siempre van a estar ahí”, finalizó.