Grave denuncia contra Martín Salwe: "No me dejaba bajar del auto"

Martín Salwe, participante de El Hotel de los Famosos (El Trece), recibió una fuerte denuncia por parte de Marian Farjat, quien lo acusó de “machista” y de haberla acosado. Tras las declaraciones de Silvina Luna, Emily Lucius y Leo García, Marian se animó a contar su historia.

En más de una ocasión, Salwe protagonizó fuertes polémicas. Esta vez, Farjat sacó a la luz una fuerte situación que vivió con él siete años atrás, cuando la llevó a su casa en auto. En su relato, la mediática contó que fue obligada por el influencer a subirse a su vehículo sin poder escapar.

“Muy interesante lo que dice Leo Garcia en Intrusos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años. A él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo GH (Gran Hermano)”, escribió Farjat en su primer tweet.

“Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no gracias, me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que sí. Recuerdo que en todo el camino no paró de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto”, continuó.

Y en relación a la actitud de Salwe, señaló: “¡Muy machista! Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal”. Sobre esa situación en específico, destacó que Martín le prohibió bajar del auto. “Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo haga y no entendía que NO ES NO. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados”, enfatizó.

Por último, Marian contó que Salwe la llamó “varias veces insistiendo” pero que ella nunca más le habló ni lo volvió a ver. “No me llevé una muy buena imagen de él, no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Así que lo que hizo con Silvina y ahora con Emily… Solo usa a las mujeres. Es machista, no le importa nada y es capaz de cualquier cosa”, cerró.

La palabra de Leo García sobre Martín Salwe: “Es un violín en potencia”

Al brindar su testimonio sobre Salwe, Leo García se refirió a él como “insoportable, muy mala persona”, que todo el tiempo se burlaba de su sexualidad y que lo molestó muchísimo “con toqueteos”.

“Para mí ese tipo tiene que estar denunciado en el INADI y en la Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Es fuerte porque está en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer", sentenció el cantante.