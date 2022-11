Gran Hermano: se viralizaron fotos viejas de Alfa con pelo y bigote

El impresionante antes y después de Alfa de Gran Hermano. Se filtraron fotos de uno de los participantes más controversiales del reality.

Walter "Alfa" Santiago es uno de los participantes más controversiales de Gran Hermano, sin embargo, en esta ocasión se hizo viral por un hecho que nada tiene que ver con el presente. Sin ir más lejos, salieron a la luz fotos suyas de hace muchísimos años. En las mismas puede verse con pelo y con bigotes, lejos del look actual.

Con 60 años, "Alfa" es una persona que vivió muchas etapas diferentes de la vida y en cada una de ellas su apariencia fue cambiando hasta llegar a cómo se lo conoce hoy en día. Es por eso que las imágenes de su pasado se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El domingo, "Alfa" puede irse de Gran Hermano tras quedar en placa por incomodar a Coti con un repudiable comentario. El mismo lo condujo directamente a la gala de eliminación del domingo, en donde tendrá que someterse a la voluntad popular junto a Juan, Daniela, Agustín y Nacho.

Más fotos de Alfa con pelo y bigotes

Gran Hermano: la sanción a Walter El Alfa tras su repudiable comentario a Coti

Walter "Alfa" fue sancionado por la producción de Gran Hermano luego de tener un repudiable comentario sexual hacia Coti, su compañera correntina de 20 años. Luego de que toda la casa se mostrara en contra del participante de 60 años, el concursante fue convocado al confesionario y allí repudiaron su actitud y le confirmaron su sanción por esta actitud.

"Alfa" hizo un repudiable comentario sobre sus parte íntimas y se dirigió a Coti de forma obscena. Durante esta situación, estaban presentes otros participantes como Juliana, "El Conejo" y Maxi, quienes escucharon el pedido de Coti para que frenara sus comentarios y la defendieron ante los dichos del hombre de 60 años. "¿Tomaste la pastillita vos? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene veinte años la chica no da ese comentario", lanzó Maxi cuando escuchó a Walter en primera instancia.

"Yo me sentía re incómoda boluda", le dijo Coti a Daniela visiblemente afectada. Posteriormente, la correntina enfrentó a Walter enfrente de todos sus compañeros, pero el artista la trató de "loca" y aseguró que "él no había dicho eso". Frente a esta situación, Nacho no pudo ocultar su indignación ante la situación y enfrentó a los gritos al participante: "Te estás desubicando. No te desubicaste solo con Coti, también te desubicaste con Mora y con Martina en su momento. Ahora todos estamos locos menos vos. Tenés 60 años, y le decís eso a una nena de 20 años que podría ser tu nieta. Que no me entere nunca más que le decís algo así a una de las pibas".