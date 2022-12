Gran Hermano: rotunda decisión sobre el productor que fotografió a Julieta Poggio

Luego de que la participante contara que vio a "alguien" a través del espejo con un celular, la producción tomó cartas en el asunto.

Julieta Poggio le contó a sus compañeros de Gran Hermano que vio a "alguien" tomarle una foto a través del espejo de la casa y sin su consentimiento. Desde entonces, surgió una fuerte polémica en torno a esta declaración y muchos televidentes pidieron que se hiciera algo al respecto ya que se trataba de una situación grave. En este marco, se conoció que la producción tomó cartas en el asunto.

Según confesó Carlos Monti en su nuevo programa Entrometidos, la producción de Telefe se puso en búsqueda del responsable y aseguraron que tomarían fuertes medidas por haber faltado el reglamento principal del reality show. "Ya fue identificado ‘el topo’ que metió un celular para grabar lo que estaba sucediendo en esa habitación de la casa", empezó por informar el periodista de espectáculos.

"Esta situación generó todo una conmoción interna y ya está identificada la persona que ingresó a los pasillos del área técnica, sería un operario de Estudios Pampa, un técnico, no es un camarógrafo de Gran Hermano", continuó Carlos Monti. Además contó cómo es que está diseñado el estudio para que fuera posible la toma de la fotografía. "Yo conté que existe como una suerte de pasillo trampa, donde a vos te ponen una suerte de sotana negra y se ve a través de los vidrios, que para ellos son espejos", aseguró.

En este marco, Monti aclaró que la producción se encuentra a cargo de idear la sentencia para el técnico que no cumplió con las normas. "Acá se vulneró un sistema de seguridad que es lo que advirtió Julieta. A partir de esto, obviamente, se va a reestructurar porque van a tener que revisar el protocolo de seguridad para que no vuelva a suceder", sentenció el periodista.

La madre de Julieta Poggio, furiosa con Gran Hermano por la foto que le sacaron a su hija

Patricia Destefani, la mamá de Julieta Poggio, participante de Gran Hermano (Telefe), habló sobre la polémica en la que está envuelta su hija a causa de una foto que alguien le tomó sin su consentimiento.

Resulta que la joven contó en vivo que mientras estaba mirando por una de las ventanas, vio el reflejo de un hombre de la producción que le tomaba fotos desde el otro lado del vidrio mientras le tiraba besos. Si bien no se lo tomó a mal, sus compañeros le dijeron que era algo muy grave y que tenía que contárselo a Gran Hermano en el confesionario. Más tarde, la madre de Julieta habló con la producción.

“Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó, pero que fue bien intencionado”, dijo la madre de Poggio en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. En este sentido, aseguró que se quedó tranquila porque sabe que su hija está bien.

"A mí lo único que me importa es que Juli esté resguardada, cuidada y ese fue mi cuestionamiento. Después, el resto no me compete, con lo cual no voy a preguntar nada al respecto", explicó la mujer, y aseguró que "no es la primera vez que ellos ven sombras y personas".

"De hecho, hay personas y sombras detrás de los espejos. Entonces no es la primera vez, pasa que esta vez fue con un celular y con un supuesto beso que le tiraron, entonces fue más llamativo", sumó. Por otro lado, dijo que no se sabe si sancionarán a este hombre ya que la producción “no indagó demasiado” en descubrir quién fue. “Supongo que no se asustó porque estaría vestida, y todo eso. Calculo que si ella no hubiera estado vestida y le hubieran tirado un beso, hubiera sido mucho más grave”, concluyó Patricia.