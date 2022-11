Gran Hermano: quién hizo la nominación espontánea y por qué podría ser sancionado

Un participante de Gran Hermano hizo la nominación espontánea pero la producción podría sancionarlo.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2022 (Telefe), anunció que un jugador ya hizo la nominación espontánea. Además, Gastón Trezeguet advirtió que la persona podría ser sancionada.

La nominación espontánea es uno de los recursos más poderosos con los que cuentan los participantes de la casa. Sin embargo, últimamente la usaron mal y se vieron perjudicados. Una vez más, cometieron este mismo error y Trezeguet adelantó que Big Brother podría tomar medidas estrictas.

La espontánea debe hacerse en secreto y con mucho cuidado, ya que si las demás personas de la casa se enteran, podrían votar a esa persona. Últimamente, los jugadores salen corriendo al confesionario en los momentos más inoportunos. "Volvió a pasar lo mismo de que, apenas se va uno, empieza la giratoria en el confesionario. Todos para hacer la espontánea", observó Gastón.

Y apuntó contra aquellos que les cuentan a sus compañeros que harán la espontánea cada vez que se enojan con alguien: “Ojo con eso, porque no podés contar que vas a hacer la espontánea. Por ahí, Gran Hermano lo toma como una espontánea cantada”.

Todavía Del Moro no anunció quién fue el autor de la nominación espontánea, pero Trezeguet intuye que fue Maxi, ya que estaba muy dolido y enojado tras la salida de Juliana. “Son tan obvios que van directamente y lo hacen con bronca”, señaló, y opinó que deberían ser más discretos a la hora de entrar al confesionario. “Es obvio que no vas a pedir un alicate, vas a hacer la espontánea”, concluyó el panelista.

Por otro lado, otros seguidores de Gran Hermano creen que sería Nacho quien hizo la espontánea, ya que se filtró un video suyo en el confesionario en el que le pregunta a Gran Hermano si alguien ya había hecho la nominación.

Las opiniones de los fanáticos de Gran Hermano sobre quién hizo la nominación espontánea

La gran mayoría de los usuarios de las redes apostaron a que Maxi hizo la espontánea para vengarse de aquellos que votaron a Juliana. "¿Estamos todos de acuerdo con que Maxi fue a hacer la espontánea y se la hizo a Romina y 'Alfa', no?", se preguntó un usuario de Twitter. Por otra parte, otros aseguraron que fue Maxi y que la hizo contra "Alfa" y Agustín.

Ahora que está afuera de la cas, Juliana dio una entrevista en A la Barbarossa (Telefe) y opinó que seguramente Maxi hizo la espontánea, pero no contra "Alfa", Romina o Agustín, sino que "fue por un lugar más picante, por gente que todavía no fue a placa", como Coti.