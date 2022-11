Gran Hermano: quién hizo la nominación espontánea tras la salida de Juan

Santiago del Moro reveló qué participante hizo la espontánea, justo después de la retirada de Juan.

Un participante de Gran Hermano (Telefe) hizo la nominación espontánea justo después de la salida de Juan, el cuarto concursante eliminado. Más tarde, Santiago del Moro reveló quién la hizo.

La espontánea es un recurso muy usado por los participantes cuando quieren que uno de sus compañeros deje la casa lo antes posible, para no tener que esperar a que sea jueves para poder nominar. Después de un largo suspenso, Del Moro finalmente abrió el sobre y reveló quién fue el autor de la nominación.

"¿Quién creen que fue?", les preguntó Del Moro a Martina y a Mora, exparticipantes de la casa. "¿Qué decís?", le preguntó Mora a su compañera. "No sé, ¿vos?", respondió Martina. "No sé, puede ser cualquiera...", le contestó Mora. Finalmente, el conductor anunció: "La espontánea fue hecha por... ¡Lucila!".

"¿Se acuerdan el otro día, cuando se va Juan? 'La Tora' va y se agazapa en la puerta. Pero después la vimos en el confesionario, que estaba muy mal, lloraba quebrada... Yo pensé que había terminado todo ahí, en 'La Tora' llorando y pidiéndole consejos a Gran Hermano", comenzó Del Moro.

"Decía que estaba muy enojada, preguntaba si se vio todo lo que pasó entre Coti y 'Alfa', no entendía nada... Pero además de eso, no perdió el tiempo y fue quien hizo la espontánea", concluyó. Esta no es la primera vez que "La Tora" hace la espontánea, ya que anteriormente se la había hecho a otros dos compañeros.

La angustia de "La Tora" por el escándalo entre "Alfa" y Coti

Todo comenzó cuando "Alfa", de 60 años, le hizo un chiste sexual a Coti, de 20. Aunque la joven le hizo saber que se sentía incómoda y le pidió que parara, "Alfa" insistió con su broma. Todos los compañeros de Coti la defendieron, especialmente Lucila, quien agredió a "Alfa" a los gritos y lo acusó de acosador.

Más tarde, "La Tora" fue al confesionario a hablar con Gran Hermano y se largó a llorar porque el público votara a Juan y no a "Alfa" para abandonar la casa. "Me parece raro que la sociedad no lo haya votado. Es una lucha diaria que vivimos las mujeres, en la casa fuimos nueve y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso", le dijo a la voz del reality.

Acto seguido, aseguró que si ella estaba presente viendo la situación, habría matado a "Alfa": "Menos mal que no estaba yo, porque sino me ibas a sancionar a mí y me ibas a expulsar de la casa. Porque si yo llego a ver esa situación, yo lo mato, le rompo la boca. Nunca voy a permitir que ningún hombre abuse a una mina, nunca, nunca nunca". Por su parte, "Alfa" aseguró que lo que hizo no fue acoso, que solo había sido una broma fuera de lugar, y habló con Coti para disculparse.