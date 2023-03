Gran Hermano: Marcos se la jugó y se acostó en la cama con Julieta

Marcos Ginocchio se cansó, arriesgó todo y se acostó en la cama con Julieta Poggio.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio protagonizaron un llamativo momento en Gran Hermano (Telefe): se acostaron juntos en la cama, frente a todos su compañeros. El video se volvió viral y miles de fanáticos volvieron a ilusionarse.

El "ship" entre Marcos y Julieta, bautizado "Marculi" por sus fans, es furor en las redes sociales desde hace meses. Según los televidentes, está más que claro que el joven salteño tiene sentimientos románticos por Julieta, pero no se animaría a confesarlos ya que la bailarina tiene novio. Sin embargo, ahora "El Primo" la sorprendió con un gesto romántico.

Todo comenzó cuando Julieta estaba acostada en su cama, charlando con Marcos y Nacho Castañares. Los dos "hermanitos" comenzaron a molestarla y a hacerle bromas sobre sus dichos sobre su perra Mía, que generaron un gran repudio entre los televidentes. En determinado momento, Julieta se cansó de los chistes y les pidió que pararan, pero eso no sucedió.

Cuando Marcos notó que Poggio estaba afectada por esos chistes, se acostó encima suyo y la abrazó. "Vamos a darle un abrazo a 'La Prima'. Vamos a darle el amor que no le diste a Mía", bromeó Marcos, mientras apoyaba todo su cuerpo sobre el de la bailarina. Acto seguido, Nacho se sumó al abrazo. "Son unos pelotudos los dos", se quejó Julieta, mientras recibía el cariño de sus compañeros.

Marcos Ginocchio le confesó a Tomás Holder sus sentimientos por Julieta Poggio

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano (Telefe), reingresó a la casa más famosa del país junto con Mora Jaborinsky y Martina Stewart Usher. En un momento, se quedó a solas con "El Primo" y le hizo la pregunta que todos los televidentes quieren saber: si es cierto que tiene sentimientos románticos por Julieta.

"Y acá adentro, ¿cómo estuviste con el tema de las chicas? ¿Te gustó alguien o estuviste siempre tranquilo? Porque ya van cinco meses acá adentro... Yo te digo algo, Marcos, yo no hubiese aguantado, me hubiese ido si al segundo mes no tengo contacto con nadie", le preguntó Holder a Marcos, a lo que el joven salteño le respondió que no le afecta estar solo durante meses.

"No, la verdad que esas cosas... No me desespera para nada, no lo necesito, no lo tomo como una desesperación ni mucho menos", le explicó Ginocchio. Fue entonces cuando Holder metió a Julieta en la conversación, para poner a Marcos a prueba. "Aparte, yo te veía con Juli y decía 'capáz que pasa algo'. Pero después me acordé de que Juli tiene novio...", deslizó el influencer. Marcos negó estar interesado en Julieta y dijo que es "una súper amiga", pero los televidentes siguen sosteniendo que estaría enamorado en secreto.