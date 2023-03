Gran Hermano: Marcos reveló sus verdaderos sentimientos por Julieta

Marcos Ginocchio le reveló a Tomás Holder cuáles son sus verdaderos sentimientos por Julieta Poggio, tras los rumores de que estaría enamorado en secreto.

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano (Telefe), reingresó a la casa con una misión secreta que le dio la producción y acorraló a Marcos Ginocchio con una pregunta la hueso: cuáles son sus verdaderos sentimientos por Julieta Poggio.

"Marculi", el "ship" entre Marcos y Julieta inventado por los fanáticos del reality, es furor en las redes sociales desde hace meses. Según los televidentes, es evidente que "El Primo" está enamorado de la bailarina, quien tiene un novio esperándola afuera de la casa, Lucca Bardelli. Holder no se resistió y cuando tuvo la oportunidad de estar a solas con Marcos, fue directo al grano y lo interrogó.

"Y acá adentro, ¿cómo estuviste con el tema de las chicas? ¿Te gustó alguien o estuviste siempre tranquilo? Porque ya van cinco meses acá adentro... Yo te digo algo, Marcos, yo no hubiese aguantado, me hubiese ido si al segundo mes no tengo contacto con nadie", le insinuó Holder a Marcos, mientras estaban a solas en una de las habitaciones.

"No, la verdad que esas cosas... No me desespera para nada, no lo necesito, no lo tomo como una desesperación ni mucho menos. ¿Vos?", le respondió el joven salteño. Tomás le contestó que él tampoco lo toma como una desesperación, pero que siempre fue una persona "bastante activa sexualmente" y que no habría aguantado tantos meses sin tener intimidad.

"Aparte, yo te veía con Juli y decía 'capáz que pasa algo'. Pero después me acordé de que Juli tiene novio...", deslizó Holder, para ver cómo reaccionaba "El Primo". Sin embargo, Marcos negó todo y dijo que Julieta es "una súper amiga". "Sí, tienen una linda relación. Con Martina y yo, todo el mundo pensó que íbamos a estar juntos en una relación amorosa porque estábamos muy pegados, y no... Yo la quiero mucho y la veo como una amiga, no me gustaría verla desde ese lado, cero", concluyó Holder.

La estrategia de Martina Stewart Usher para perjudicar a Julieta Poggio

Martina Stewart Usher entró a la casa de Gran Hermano junto a Holder y Mora Jaborinsky y reveló cuál es su plan: desestabilizar a Julieta Poggio, quien era su principal rival dentro de la casa. “Ahora sí, no lo podía contar. ¡Qué divertido! Se viene una semanita muy polémica. No saben lo contenta que estoy. Lo sabía hacía unos días pero tenía miedo de que hubiera un cambio de último momento entonces no quería contarlo”, anunció la joven en sus redes sociales. Y adelantó: "Para todos los que me preguntan, a Julieta le voy a llevar un pañal".