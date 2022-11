Gran Hermano: la hija de Alfa rompió el silencio y confirmó lo que todos pensaban de su papá

La hija de Alfa confirmó lo que todos imaginaban sobre su papá. El participante de Gran Hermano es uno de los más polémicos dentro y fuera de la casa.

Gran Hermano continúa su curso y Alfa sigue estando en el centro de la polémica. Tras su repudiable accionar contra Coti, muchos televidentes pidieron por su expulsión e incluso dentro de la casa varios le soltaron la mano Y en las últimas horas, la hija de Walter Santiago decidió romper el silencio para contar cómo es verdaderamente su padre fuera del reality.

“No se mostró como realmente es. Siento que, al igual que todos los otros jugadores, intentó hacer o decir cosas para generar algo en el afuera. Pero nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y es lo que se está viendo ahora: se ablandó y está saliendo su verdadera esencia”, explicó Ángeles, en diálogo con A la Barbarossa. A su vez, la hija de Alfa se refirió al repudiable momento que su padre protagonizó con Coti.

Describiendo la personalidad de su padre, la hija de Alfa aseguró: "Mi papá es así: hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de 'a la vida vinimos para disfrutar'... Es un hombre de otra generación, chapado a la antigua, pero no machirulo, no tiene maldad, y creo que eso es lo que le está gustando a la gente”.

Filtran lo que no se vio del acoso de Alfa a Coti en Gran Hermano

Gran Hermano vivió un momento repudiable, y el mismo fue encabezado por Alfa: el participante de 60 años acosó a Coti diciéndole palabras inadmisibles y fue nominado de oficio por las autoridades del reality. Sin embargo, hay algo peor. En las últimas horas se conocieron más detalles de ese aberrante momento.

Fue la periodista Estefi Berardi quien, en su cuenta de Twitter, reveló qué fue lo que no se vio del acoso de Alfa a Coti: "Me dicen de Telefe que no lo poncharon porque fue peor de lo que se escuchó. Alfa salía de la ducha, estaba desnudo tapado con una toalla. Empezó a decirle a Coti 'que no lo espie', varias veces. Coti le respondió que no le divertía esa broma.

"Luego Alfa se mete en la cama y se tapa con el acolchado. Y ahí vino la frase horrenda que todos escuchamos. Fue grave", agregó Estefi Berardi, quien aseguró haber recibido esta información por parte de Telefe. Sus tuits se hicieron virales en las redes y generaron opiniones divididas entre los usuarios de Twitter.