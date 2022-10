Gran Hermano: Holder hizo llorar a Thiago con un repudiable comentario

Thiago quebró en llanto por un comentario inadmisible de Tomás Holder. Momento tenso en Gran Hermano.

Thiago Medina lloró nuevamente en Gran Hermano. Esta vez fue producto de un comentario de Tomás Holder, quien habló del oriundo de González Catán a sus espaldas.

Dialogando con Martina, Juan Reverdito y Nacho Castañares Puente en una de las habitaciones, Thiago le reveló a su compañera: "Escuché ahí cuando estaban hablando que Tomás dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio...".

"Tiene razón, a mí también me hubiese molestado", acotó Martina, empatizando con Thiago. En ese momento, Juan dio su visión y defendió a Holder: "Tomás siente que no estás con el grupo, así que demostrale también a Tomás que estás con el grupo".

Pese a haber llorado por su culpa, Thiago le soltó la mano a Holder y dejó en claro que no seguirá su juego: "Me chupa un huevo ya, que piense lo que piense". Así las cosas, la alianza que parecía tejerse en los primeros días entre Tomás y el chico de González Catán se deshilacha poco a poco y con ellos crece la grieta dentro de la casa de Gran Hermano.

Romina le hizo una fuerte advertencia a Thiago en Gran Hermano

Romina se sentó con Thiago a tener una seria conversación en la casa de Gran Hermano (Telefe) tras las agresiones que sufrió por parte de su grupo, entre los que se encuentran Tomás Holder, Juan y Martina, quienes la acusaron de manipuladora.

Todo comenzó cuando Romina invitó a Thiago a pasar el reato junto a su grupo. Ante esto, la pandilla del joven cartonero acusó a la exdiputada de estar manipulándolo o "colgándose" de él a modo de estrategia. Cuando Romina se enteró, le dejó en claro al joven que no es ninguna manipuladora y le advirtió que su grupo estaba jugando de forma sucia.

"No te podés pegar a esta gente de mierda. Vos sos buen pibe, ¿entendés? Son soretes. Hacer llorar a las personas y hablar mal de otros no es forma de jugar. Vos sos bastante vivo, no seas pelotudo", le dijo la exmandataria. "¿Vos te pensás que yo me quiero colgar de vos? Eso me enteré, que también dijeron que yo soy peronista, que no te conviene estar al lado mío... Thiago, vos hacé lo que vos sientas", le remarcó la concursante.