Gran Hermano: Alfa se cansó de Marcos y lo insultó frente a todos

"Alfa" sumó un nuevo conflicto con Marcos y podría costarle caro: lo insultó frente a todos sus compañeros y mantuvo un tenso cruce en la pileta de la casa.

"Alfa" volvió a encender la mecha contra Marcos en una tarde de pileta en la casa de Gran Hermano (Telefe). El polémico veterano insultó al salteño con un feroz comentario sobre su acento y sus compañeros se abstuvieron de posicionarse en uno u otro bando.

Walter "Alfa" Santiago dejó en paz por un momento a Ariel Ansaldo y descargó su bronca contra Marcos Gnocchio, uno de los favoritos para ganar en el reality, increpándolo con un feroz insulto. El video que se viralizó en una cuenta de Tik Tok que apoya al salteño muestra como los participantes se daban un chapuzón en la pileta hasta que "Alfa" rompe el clima de calma y genera tensión en la casa.

"¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”, disparó el polémico jugador de 60 años que cuenta con una bancada liderada por El Mago Sin Dientes, quien dirige grupos de fanáticos en las redes sociales para evitar que "Alfa" salga del juego. Sin arrugar ante el imprevisto ataque, Marcos soltó una picante respuesta que dejó mudo a su compañero: "¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”.

El joven hizo referencia a una mezcla casera que fabrica Walter para ponerse en la piel y despertó risas en el resto de los participantes. Tras el cruce de pareceres, ni ninguno de los que presenció la situación optó por interceder en la pelea que despertó críticas en las redes sociales.

Acusan a Marcos de haber mentido desde que entró a Gran Hermano: "No es lo que parece"

Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue acusado por los exparticipantes de la casa y por los panelistas del debate de haber engañado a toda la audiencia con mentiras sobre su vida.

"El Primo" se convirtió en uno de los más queridos del reality gracias a su temperamento tranquilo y los buenos tratos que tiene hacia todos sus compañeros. Sin embargo, algunos creen que se trataría de un personaje y de una estrategia para llegar a la final.

Juliana Díaz y Maxi Giudici, exintegrantes de la casa, participaron en un streaming de Gran Hermano en el que dieron sus opiniones sobre el resto de los "hermanitos". En medio de la charla, soltaron un dato sobre Marcos que despertó fuertes dudas.

Resulta que Marcos había contado antes de entrar a la casa que es estudiante universitario de la carrera de Abogacía. Sin embargo, el conductor del streaming habló con alguien que lo conoce y dudó de este dato. “El tipo dice que es abogado, que está en el último año de abogacía. Pero esta chica que abogada, me dice que cada vez que le preguntan sobre la carrera, él no quiere hablar del tema", comenzó.

"Y que cuando le preguntaron cual era su materia favorita, él dio una materia, pero que es una materia de primer año y que ni siquiera tiene dialecto de abogado. Lo que ella me daba a entender es que estuvo averiguando y que Marquitos no es lo que parece. Si bien tiene una personalidad tranquila y muy buena, es muy posible que no esté jugando una pasada", amplió.

"¿Puede ser, no?", se preguntó Maxi, pensativo. "Puede ser que esté haciendo esa jugada. Y si es así lo aplaudo y que sea el ganador, eh, porque se trata de eso", aportó Cristian U. “Lo que pasa es que ya lo tenemos a Marquitos como el perfecto y escuchar que nos está verseando es medio...”, concluyó el conductor.