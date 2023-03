Gran Hermano: a quién salvó Marcos de la placa de nominados

En la recta final del programa, “El Primo” eligió a quién de sus compañeras darle una semana más dentro de la casa.

Luego de una semana de haber zafado de la instancia de eliminación debido a la visita de los familiares, la competencia en Gran Hermano retomó su ritmo habitual y los participantes volvieron a ser nominados. Sin embargo, este jueves 2 de marzo, Marcos, el líder de la semana, salvó a una de sus compañeras de la placa.

El participante salteño ganó la inmunidad de la semana luego de que su hermana, Valentina, se convirtiera en la familiar más querida por el público. En este marco, “El Primo” no pudo ser nominado y tuvo que elegir a quién salvar entre Romina, Julieta, Camila y Lucila “La Tora”.

Luego de dedicarles unas palabras a cada una de sus compañeras nominadas por pedido de Santiago del Moro, Marcos anunció que no salvaría ni a Lucila “La Tora” ni a Camila. Y aunque entre los motivos mencionó una cuestión de “afinidad”, también se debió a que a ambas las nominó en el confesionario durante la emisión del miércoles.

Finalmente, “El Primo” anunció que “pese a que fue muy difícil”, tomó la decisión de salvar a Romina. “A todas les tengo mucho cariño, la verdad que la decisión la tomo por una pequeña diferencia, pero me guie por afinidad. ”, mencionó entre los motivos.

Romina denunció que Gran Hermano perdonó una infracción de La Tora y Nacho: "Nadie se dio cuenta"

Romina Uhrig reveló que Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares rompieron una regla en Gran Hermano 2022 (Telefe) y que la producción dejó pasar la situación en lugar de haberlos sancionado, tal como indica el reglamento.

Cada vez que Gran Hermano ve a una pareja acostada en una cama, su voz se hace presente para pedirles el consentimiento y asegurarse de que no se cometa un abuso sexual dentro de la casa, tal como ocurrió en ediciones anteriores. Sin embargo, la exdiputada denunció que "La Tora" y Nacho lo hicieron a escondidas, sin dar el consentimiento.

"Escuché a Lu y a Nacho chapando acá, para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro...", le dijo Julieta Poggio a su compañera. "Sí, yo sé que ellos tienen relaciones", confirmó Uhrig, a lo que Julieta le contestó que los ruidos eran insoportables. "Yo ayer no podía dormir, me tuve que ir con Cami (Lattanzio) y le digo: 'Cami...'. Y me dice: 'Sí, yo también lo escuché'", relató la bailarina.

"¿Estaban...?", insinuó Romina, sin atreverse a terminar la oración. "¡Se estaban moviendo!", aseguró Julieta. Romina confirmó sus sospechas y le explicó a su amiga cuál su técnica para que Gran Hermano no los descubra: "Ellos ponen la almohada... Nacho contó cuando se fue Lu que nadie se dio cuenta". "¡Nunca les piden, boluda! ¿Cómo hacen?", se preguntó Poggio, completamente indignada por la diferencia que la producción hace con la pareja.