Graciela Alfano se enojó con Sandra Borghi en vivo: "¿Por qué siempre la tenés que cagar?"

La conductora de Nosotros a la mañana hizo un pícaro comentario sobre uno de los directores que fastidió a la histórica diva argentina.

Graciela Alfano pasó por el piso de Nosotros a la mañana y tuvo un tenso intercambio con Sandra Borghi, quien minutos antes había hecho un pícaro comentario sobre uno de los directores del ciclo que fastidió a la histórica diva argentina.

Mientras el Pollo Álvarez se probaba los lentes de la diva, ella trajo a la mesa el nombre del Tano, uno de los directores del ciclo: “¿No tenemos una cámara en la parte de control, como tienen en ShowMatch? ¿Fueron a chequear lo fuerte que está el Tano?”.

“Yo tuve la suerte de ir al baño y toparme con el director. Es un divino, tiene una mujer hermosa a la que le mandamos un beso gigante”, señaló Sandra Borghi, pero Graciela Alfano la interrumpió: “¿Por qué siempre la tenés que cagar? ¿Por qué traemos a la esposa, que la adoramos, al tema? Dejanos fantasear”.

“Está bien, para mirarlo el director está divino”, coincidió la conductora de NAM. “Si la señora Borghi no hubiera intervenido, porque ella tiene información y la ofrece…”, sumó la ex vedette, y Sandra agregó: “Tiene un bebé chiquito también, perdón, pero me da miedo que el Tano termine durmiendo afuera hoy”.

“Pero, che, la seguís cagando. ¡Callate!”, exclamó, entre risas, Graciela Alfano, que cerró: “El tano está buenísimo y lamento que no haya una cámara permanente en el sector de control”. Al final de la transmisión, Borghi se acercó al Tano con las cámaras y le pidió un saludo exclusivo para la diva, que agradeció con picardía.

El calvario que enloquece a Sandra Borghi

La periodista Sandra Borghi se expresó sobre el dramático momento que vive, tras haber sufrido un robo de identidad. En una reciente aparición televisiva, la conductora de televisión relató con lujo de detalles las consecuencias que ha tenido ese robo y cómo lo está solucionando.

“Me entero por una colega que supuestamente desde el sábado estábamos hablando. Le dije que no sabía de qué me hablaba, pero empecé a atar cabos, lo puse en el grupo nuestro de trabajo y Pampa Mónaco me contó”, comenzó su descargo la periodista y así aseguró que la persona que se hace pasar por ella tiene un alto nivel de obsesión.

Borghi continuó con su relato y ofreció aún más detalles del momento que atraviesa: “Una colega de otro canal, Sofía Monachelli, me había hecho un comentario hace un tiempo y ayer me había vuelto a preguntar. Me dijo que había bloqueado a Sandra porque le había pedido el teléfono para seguir la charla por ahí, porque le había ofrecido trabajo diciendo que estaba armando un programa solo de mujeres. Me están llegando mensajes diciendo que también recibieron chat que eran supuestamente de Sandra preguntando lo mismo, pensé que era ella”.